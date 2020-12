Wonder Woman 1984: le prime reazioni della critica al film: "Tenete alto l'hype"

Un messaggio di speranza sembra elevarsi nel cielo... Sarà Gal Gadot con l'armatura dorata in Wonder Woman 1984? Facciamo pure tutto il tutto il film: le prime reazioni dalla stampa estera che ha già potuto visionare la pellicola diretta da Patty Jenkins sono decisamente entusiaste. Vediamone alcune.

"Non mi aspettavo di amare così tanto #WW84, ma è senza dubbio il film di cui avevamo bisogno in questo momento" ha twittato il produttore Ben Mekler, esprimendo uno stato d'animo che sembrerebbe essere condiviso un po' da tutti coloro che hanno visto il film "Pieno di meraviglia, ottimismo, un'ossessione quasi al limite del feticismo per il gioco preferito di tutti nel 1984 (la koosh ball), Wonder Woman 1984 è semplicemente il miglior film DC dai tempi de Il Cavaliere Oscuro".

"#WW84 mi ha fatto piangere in diverse occasioni, e nei più inaspettati dei momenti" scrive Kayti Burt di Den of Geek "È l'unico tipo di film sui supereroi di cui ho bisogno al momento: uno che riesce ancora a vedere la bellezza in un mondo in frantumi, e crede davvero che meriti di essere salvato. Wonder Woman è il supereroe di cui abbiamo bisogno e che ci meritiamo. Ditelo in giro".

"Wonder Woman 1984 è un sequel elettrizzante, appassionante e pieno di gioia, un film che riesce a connettere con ciò che ha funzionato del primo, pur rimanendo una cosa a sé, unica e originale. Carico di emozioni, esilarante e entusiasmante, forse è anche meglio del primo film" affermano a JoBlo.com "Gadot cattura perfettamente l'essenza di Wonder Woman anche questa volta, e Pedro Pascal e Kristen Wiig sono state delle scelte brillanti. E si, l'insolito e ispirato ritorno di Chris Pine è un enorme bonus, dal grande cuore e umorismo".

E anche Eric Eisenberg di CinemaBlend sembra concordare: "Grandi notizie: Wonder Woman 1984 è fantastico! La storia è eccellente e ha un grande messaggio molto attuale; è pieno di sorprese ed è stato fatto un grande lavoro con Cheetah e Ma Lord (Wiig e Pascal sono entrambi stellari). Tenete alto l'hype, perché è totalmente giustificato. #WonderWoman1984 #WW1984"

Insomma, pare proprio che Warner Bros. ci abbia fatto un gran regalo per questo Natale (anche se da noi il film uscirà solo a fine gennaio).