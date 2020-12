Wonder Woman 1984: una première virtuale sul DC Fandome

Wonder Woman 1984 sarà protagonista di una première virtuale che riporterà in scena il DC FanDome dopo l'evento andato in scena in estate.

L'evento sarà totalmente dedicato ad alcune featurette del dietro le quinte dell'atteso sequel con protagonista Gal Gadot e le star sfileranno su un red carpet, ovviamente anche in questo caso virtuale, oltre a presentare per i fan un nuovo sneak peek.

A condurre la serata online dedicata a Wonder Woman 1984 sarà Tiffany Smith di DC FanTalk ed è stata confermata la presenza della regista Patty Jenkins e delle star Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig e Pedro Pascal. I protagonisti risponderanno anche alle domande dei fan, mentre Hans Zimmer offrirà una performance musicale.

Jenkins e Gadot hanno dichiarato: "Abbiamo i migliori fan al mondo ed è per questo che siamo così entusiaste nel celebrare il lancio di Wonder Woman 1984 in un modo così importante. Il fatto che sia un evento virtuale ci permetterà di condividere il momento con i superfan di Wonder Woman in ogni parte del mondo e che in altre situazioni non potrebbero avere l'opportunità di vivere l'esperienza di una première cinematografica".

Il cinecomic, in arrivo nelle sale italiane il 28 gennaio 2021, permetterà di compiere un rapido salto negli anni '80 per la nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, Wonder Woman 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.