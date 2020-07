Wonder Woman 1984: il motivo della resurrezione di Steve Trevor è stato svelato?

Wonder Woman 1984 è il prossimo film del DC Extended Universe tanto atteso dai fan, diretto da Patty Jenkins, che oltre al ritorno di Gal Gadot nei panni di Diana Prince vedrà anche quello di Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, una resurrezione per la quale ci sarebbe una spiegazione valida.

Wonder Woman 1984: un'immagine del trailer

Come fa Steve Trevor, ufficiale dell'Intelligence durante la prima guerra mondiale, a tornare decenni dopo la sua morte? Stando ai romanzi per ragazzi Wonder Woman 1984: Meet Wonder Woman e Wonder Woman 1984: The Junior Novel, Diana Prince viene in possesso della Dreamstone mentre lavora allo Smithsonian al fianco di Barbara Minerva di Kristen Wiig. Questa pietra del sogno permette di esaudire un desiderio e Wonder Woman la usa per riportare indietro il suo amato Steve, e questo potrebbe essere il motivo per cui Chris Pine farà ritorno.

Al momento sono solo supposizioni, quindi dovremo aspettare che Wonder Woman 1984 arrivi prima che qualsiasi risposta vera e tangibile sul ritorno di Steve Trevor sia confermata, ma questa nuova teoria potrebbe appagare la voglia di sapere dei fan che dal primo contenuto che mostrava il ritorno del personaggio non vedono l'ora di capire cosa succederà.

Quello che sappiamo ad oggi di Wonder Woman 1984 è che Diana (Gal Gadot) dovrà vedersela con Barbara Ann Minerva alias Cheetah (Kristen Wiig), una versione corrotta e antecedente di Wonder Woman: posseduta dalla Dea della Caccia. la storia, come si comprende anche dal titolo sarà ambientata negli anni '80.