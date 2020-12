Wonder Woman 1984, Kevin Smith loda il sequel: "Un film gioioso e luminoso"

Wonder Woman 1984 è arrivato nelle sale americane e su HBO Max e Kevin Smith ha ora condiviso online la sua reazione al sequel con star Gal Gadot.

Il filmmaker ha infatti approvato il secondo capitolo della storia di Diana Prince, dando spazio alle proprie opinioni durante un episodio del podcast Fatman Beyond.

Kevin Smith, palando di Wonder Woman 1984, ha raccontato: "Trovo che sia assolutamente gioioso. L'inizio del film fa venire in mente un gande omaggio a Superman I di Richard Donner e a Superman II, a prescindere di chi sia il merito di quel film. Ma, davvero, era comunque Dick Donner. Ti faceva ricordare il Superman vecchio stile di Christopher Reeve".

Il regista ha ribadito: "Non c'è alcuna oscurità. L'ho trovato luminoso come il decennio in cui è ambientato".

Smith ha poi lodato l'interpretazione di Steve Trevor compiuta da Chris Pine, apprezzando in particolare una scena in cui il personaggio osserva un jumbo in volo sopra di lui e l'attore riesce a esprimere molte emozioni anche senza avere battute da pronunciare.

Kevin ha però criticato leggermente l'uso nella trama della Dreamstone, nonostante ne venga spiegata la storia piuttosto bene.

Richard Donner ha recentemente lodato proprio le avventure della supereroina realizzate da Patty Jenkins, sostenendo che possiedano l'ottimismo che apprezza per quanto riguarda le storie tratte dai fumetti. Il filmmaker ha invece criticato quei progetti troppo "cinici" che risultano, a suo parere, troppo deprimenti.

Wonder Woman 1984, che arriverà nelle sale italiane il 28 gennaio, è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.