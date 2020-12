Wonder Woman 1984: Gal Gadot e Patty Jenkins sorprendono i fan via Zoom (VIDEO)

Gal Gadot e la regista Patty Jenkins, durante la promozione di Wonder Woman 1984, hanno sorpreso i fan via Zoom, ecco il video delle loro reazioni.

Gal Gadot e Patty Jenkins hanno sorpreso i fan in occasione della promozione di Wonder Woman 1984: grazie al sito ComicBook alcune persone hanno ricevuto un'incredibile sorpresa via Zoom e i video delle loro reazioni sono stati condivisi online, mostrando l'incredibile entusiasmo.

Il sito cinematografico ha infatti scelto alcuni appassionati di cinema e della saga di Diana Prince per chiedere di realizzare un filmato in cui si spiegava perché i lungometraggi dedicati all'eroina significano così tanto per loro.

L'attrice Gal Gadot è apparsa a sorpresa sugli schermi della conversazione via internet potendo interagire con i fan di Wonder Woman. L'interprete di Diana Prince ha espresso quindi la sua gioia nell'aver avuto la possibilità di portare sul grande schermo la storia del personaggio e di scoprire in che modo la realizzazione della storia influenzi positivamente gli spettatori e diventi una fonte di ispirazione nella loro vita privata.

Dalla giovane che sogna di diventare regista e attrice alla ragazza che viene considerata quasi una sosia di Gal e ha sfruttato la situazione per partecipare a eventi benefici e portare un po' di gioia a chi è in difficoltà, tutte le persone coinvolte hanno lodato il messaggio positivo trasmesso dalla storia che concluderà con Wonder Woman 1984.

Patty Jenkins ha invece avuto modo di ricordare quanto sia stato complicato girare il film e farlo arrivare sugli schermi, sottolineando inoltre il suo entusiasmo per il debutto di nuovi personaggi, per il modo in cui gli spettatori hanno accolto la storia di Diana Prince e i valori che vuole trasmettere a chi assiste al modo in cui la supereroina affronta i pericoli.

Il nuovo film DC, in arrivo nelle sale italiane il 28 gennaio 2021, permetterà di compiere un rapido salto negli anni '80 per la nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, Wonder Woman 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.