Wonder Woman 1984, Gal Gadot: "Madonna era il mio idolo da ragazzina"

Vi siete mai chiesti chi siano gli idoli dei vostri idoli? All'attrice interprete di Wonder Woman nel DCEU, Gal Gadot, è stata rivolta proprio questa domanda di recente, e la risposta ha rivelato una profonda stima per una delle cantanti più famose di sempre: Madonna.

Madonna durante una performance del suo Blonde Ambition Tour

Durante la premiere virtuale di Wonder Woman 1984, che ci ha regalato davvero tanti momenti indimenticabili, come il cameo dell'ex Wonder Woman Lynda Carter o la performance musicale di Hans Zimmer, accompagnato per l'occasione anche da Patty Jenkins e Gal Gadot, c'è stato spazio anche per le domande dei fan, e una di queste ha voluto indagare sull'adolescenza e i role model dell'attrice di origini israeliane. "Avevi un idolo quando eri una ragazzina, come lo sei tu per molte ragazze oggi?" chiedono infatti delle ragazzi alla protagonista del film.

"L'unica persona che adoravo davvero era Madonna" rivela Gadot, e ne spiega i motivi "Era come un'epifania di femminilità, di fierezza, non si scusava di essere sé stessa ma esprimeva la sua personalità e identità con orgoglio. Era una donna piena di femminilità e fiera di esserlo. Quindi direi di sì, Madonna era il mio idolo".

Wonder Woman 1984 arriverà sugli schermi americani tra qualche giorno, a Natale, mentre qui in Italia dovremo aspettare gennaio per vedere le ultime avventure della Principessa delle Amazzoni.

Per quanto riguarda Madonna invece, la Regina del Pop all'inizio di quest'anno ha chiuso tra mille difficoltà (dovute a problemi di salute ma anche a causa dell'emergenza sanitaria in corso) il suo Madame X Tour e di recente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico al femore. Negli ultimi mesi Madonna ha lavorato alla sceneggiatura di un nuovo progetto che dovrebbe raccontare la sua vita e la sua carriera insieme alla sceneggiatrice Diablo Cody.