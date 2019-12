Wonder Woman 1984: Gal Gadot conferma quando verrà presentato il trailer

Wonder Woman 1984 avrà presto un trailer, come confermato da un messaggio di Gal Gadot inviato alla stampa.

Wonder Woman 1984 avrà presto un nuovo trailer come rivela un messaggio firmato dalla star Gal Gadot e inviato ad alcuni giornalisti.

Warner Bros. ha infatti spedito un pacco contenente un Funko POP, una tiara, alcuni gadget e una cartolina firmata dall'interprete di Diana Prince in cui svela quando verranno mostrate le prime sequenze inedite di Wonder Woman 2.

Il messaggio dichiara: "Vorrei essere nel Regno Unito per condividere il nuovo trailer di Wonder Woman 1984 con voi in persona... ma per favore unitevi a me e Patty Jenkins a San Paolo, Brasile, attraverso la pagina Twitter del film questa domenica per vederlo live!".

Special delivery from Gal Gadot confirms that #WonderWoman1984 is getting a trailer this Sunday pic.twitter.com/Vcn4yih1sG — Fandom (@getFANDOM) 5 dicembre 2019

La regia del film, dopo il successo del cinecomic del 2017, è stata affidata ancora una volta a Patty Jenkins e nel cast, insieme a Gal Gadot, troveremo il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato appunto affidato a Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 è atteso nelle sale il 4 giugno 2020.