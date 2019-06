Wonder Woman 1984: Gal Gadot svela la nuova armatura di Diana Prince

Wonder Woman 1984 arriverà nei cinema a giugno 2020 e Gal Gadot ha condiviso una nuova immagine promozionale di Diana Prince in cui si vede la nuova armatura.

Wonder Woman 1984 arriverà nei cinema il 5 giugno 2020 e Gal Gadot ha condiviso una nuova immagine promozionale di Diana Prince.

L'epico ritratto della supereroina permette inoltre di scoprire i dettagli della nuova armatura che indosserà la protagonista nel sequel diretto da Patty Jenkins.

Il cinecomic Wonder Woman 1984 rivedrà in azione l'affascinante personaggio tratto dai fumetti della DC e l'attrice Gal Gadot ha pubblico l'immagine, dai colori accesi, scrivendo: "Anche se tutti noi della Warner Bros. quest'anno non vi vedremo alla sala H del San Diego Comic Con, siamo così entusiasti per ciò che è in programma. Quindi fino a quel momento ecco un piccolo regalo per voi da parte nostra".

Ecco l'epica foto:



La trama ufficiale di Wonder Woman 1984 non è ancora stata svelata. Le anticipazioni rivelano che Diana Prince si troverà a combattere l'Unione Sovietica negli anni '80 mentre si scontrerà con una nuova formidabile nemica di nome Cheetah.

Nel cast del film - che non sarà un sequel ma una pellicola standalone - insieme a Gal Gadot il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig. Tra i nuovi arrivi nel cast anche quello dell'attrice Natasha Rothwell in un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli e di Pedro Pascal, la star della serie Narcos e Il trono di spade.

La sceneggiatura è firmata dalla regista Patty Jenkins con Geoff Johns e David Callaham. Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale il 5 giugno 2020.

