Wonder Woman 1984: Gal Gadot annuncia l'arrivo del trailer?

In arrivo il trailer di Wonder Woman 1984, o almeno così fa capire l'annuncio fatto da Gal Gadot su Twitter, in cui l'attrice annuncia che accadrà qualcosa di speciale domenica prossima, 8 dicembre, al Comic Con Experience (CCXP) a San Paolo in Brasile.

L'affascinante Gal Gadot è apparsa in un video, pubblicato sull'account ufficiale del film, in cui annuncia con un sorriso smagliante l'arrivo di una novità molto eccitante per tutti i fan DC: "Ciao a tutti! Sono Gal Gadot, sono qui perché qualcosa di molto eccitante sta per accadere domenica, 8 dicembre"

Tweet us a photo of your Power Pose using #WW84 and #CCXP for a chance to be featured! pic.twitter.com/TDg0xT6fCp — Wonder Woman (@WonderWomanFilm) December 2, 2019

L'attrice ha invitato tutti i fan a postare una loro foto, in cui mostrano la loro migliore posa alla Wonder Woman. In questo modo potranno partecipare attivamente all'evento misterioso che è stato annunciato, che si suppone possa essere il lancio del trailer. Ovviamente, questo non è sicuro ma sappiamo per certo che Warner Bros. presenterà il film alla convention brasiliana, lanciando probabilmente dei contenuti esclusivi.

Abbiamo già avuto modo di vedere un'anteprima di Wonder Woman 1984, tramite le prime immagini diffuse nei mesi scorsi, quindi tutti i fan si aspettano molto di più per domenica prossima. Inoltre, sappiamo che Chris Pine tornerà nei panni di Steve Trevor, nonostante nel primo film il personaggio sia passato a miglior vita. In quale forma, quindi, potrebbe tornare? Magari lo scopriremo con il nuovo trailer, aspettiamo fiduciosi.