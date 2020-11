Wonder Woman 1984: la data di uscita italiana ufficiale

Wonder Woman 1984 ha ora ina data di uscita italiana: giovedì 28 gennaio 2021.

La Warner Bros ha aggiornato i fan dell'eroina dei fumetti della DC che stanno attendendo da tempo la nuova avventura con protagonista Diana Prince.

Il film Wonder Woman 1984 sarà distribuito negli Stati Uniti il 25 dicembre nelle sale e su HBO Max.

Il lungometraggio diretto da Patty Jenkins debutterà invece in anticipo il 16 dicembre in molte nazioni come Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Regno Unito, e Portogallo. Nei giorni successivi il film verrà distribuito in numerose nazioni a livello internazionali, ma l'Italia sarà uno degli ultimi paesi che potrà assistere al nuovo capitolo della storia.

Il cinecomic permetterà di compiere un rapido salto negli anni '80 per la nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, Wonder Woman 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.