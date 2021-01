Wonder Woman 1984: il look originario di Cheetah in un nuovo concept art

Un concept design di Wonder Woman 1984 rivela il look originale della villain interpretata nel film da Kristen Wiig, ovvero Cheetah.

Tra le critiche mosse a Wonder Woman 1984 l'aspetto della villain Cheetah, interpretata da Kristen Wiig, che però in origine doveva avere un altro aspetto, come mostra un nuovo concept design diffuso sui social.

Il concept art evidenzia il design originale del look di Kristen Wiig nei panni di Cheetah. L'immagine è stata condivisa dall'artista Maciej Kuciara, concept designer che ha avuto modo di lavorare con la regista Patty Jenkins per lo sviluppo di Wonder Woman 1984, e mostra una Cheetah un po' diversa da quella vista nel film, che conserva ancora il suo aspetto umano.

Portare in vita il cattivo animalesco in un modo credibile è stata sicuramente una sfida e il nuovo concept design rivela l'aspetto iniziale del mostruoso alter ego di Barbara Minerva che, però, in Wonder Woman 1984 è stato modificato. Il look finale è stato interamente creato in CGI, rendendo il personaggio disumanizzato e molto simile alle creature del tanto criticato Cats.

Ancora non sappiamo quando Wonder Woman 1984 arriverà in Italia, ritardato più e più volte a causa della chiusura dei cinema. La sua uscita dovrebbe essere annunciata per fine gennaio.