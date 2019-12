Wonder Woman 1984: i nuovi character poster del film

Wonder Woman 1984 è stato al centro di un panel al CCXP di San Paolo, in Brasile, e online sono apparsi i nuovi character poster.

Wonder Woman 1984 è stato ufficialmente presentato al CCXP di San Paolo, in Brasile, e oltre al trailer sono stati presentati ufficialmente i character poster del lungometraggio.

Le immagini condivise online ritraggono Pedro Pascal nel ruolo di Maxwell Lord, Kristen Wiig che sarà Barbara Minerva/Cheetah e Chris Pine che nel film - qui potete vedere l'atteso trailer di Wonder Woman 1984 - riprenderà la parte di Steve Trevor, anche se non è stato rivelato come tornerà in vita il personaggio.

Gal Gadot, salita sul palco, ha spiegato che Diana sarà mostrata in Wonder Woman 1984 mentre soffre un po' di solitudine: "Ha perso i suoi amici e sta facendo quello che deve. Sta aiutando l'umanità e sta salvando le persone, fino a quando le accade qualcosa di folle".

Ecco i character poster:

Check out the new character posters from #WW84 - in theaters June 5. pic.twitter.com/O27ARDQHpA — Wonder Woman (@WonderWomanFilm) 8 dicembre 2019

La regista Patty Jenkins ha inoltre aggiunto che il film ricorderà lo stile degli anni '80 anche per quanto riguarda le scene d'azione e l'utilizzo limitato degli effetti speciali. Cheetah, inoltre, non sarà portata in vita grazie alla tecnologia, ma prevalentemente sfruttando il trucco e la bravura del team della produzione.

La regia del film, dopo il successo del cinecomic del 2017, è stata affidata ancora una volta a Patty Jenkins e nel cast, insieme a Gal Gadot, troveremo il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato appunto affidato a Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 è atteso nelle sale il 4 giugno 2020.