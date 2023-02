Wonder Man: Stella Meghie dirigerà gli episodi della nuova serie Marvel

Sembra che Wonder Man abbia trovato in Stella Meghie una nuova regista; cosa ci aspetta in questo nuovo progetto targato Marvel?

Stella Meghie sarà regista di Wonder Man, la nuova serie tv dei Marvel Studios con Yahya Abdul-Mateen II che si preannuncia essere qualcosa inedito. Per adesso non sappiamo ancora quanti episodi dirigerà, confermando che saranno molteplici. Al suo fianco, nello stesso ruolo, troviamo anche Daniel Destin Cretton, con Andrew Guest come sceneggiatore. La notizia è stata condivisa in esclusiva da Deadline.

Non è la prima volta che Stella Meghie viene affiancata a un progetto targato Disney, anche se come regista si è fatta conoscere soprattutto con The Weekend, film che ha elevato il suo nome fra gli attuali registi emergenti.

Wonder Man: Yahya Abdul-Mateen II sarà il protagonista della serie Marvel

Vi ricordiamo che Wonder Man ha debuttato tra le pagine di The Avengers #9 nel 1964 con l'introduzione di Simon Williams, il figlio di Sanford Williams che si ritrova a prendere il controllo dell'azienda dopo la morte del padre, un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark. Williams viene poi convinto dal Barone Zemo e ottiene dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità, lottando inizialmente contro gli Avengers e unendosi poi a loro.

Per adesso non sappiamo molto di più su questo nuovo progetto. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.