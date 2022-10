Wonder Man: Yahya Abdul-Mateen II sarà il protagonista della serie Marvel

L'attore Yahya Abdul-Mateen II, già nel cast di Aquaman, sarà il protagonista della nuova serie Marvel intitolata Wonder Man.

Sarà Yahya Abdul-Mateen II a interpretare il protagonista della serie Wonder Man, uno dei progetti della Marvel prodotti per la piattaforma di streaming Disney+.

Il progetto porterà sul piccolo schermo il personaggio ideato da Stan Lee e dagli artisti Don Heck e Jack Kirby nel 1964.

Wonder Man ha debuttato tra le pagine di The Avengers #9 nel 1964 quando è stato introdotto Simon Williams. Il personaggio affidato a Yahya Abdul-Mateen II, prossimamente sugli schermi in Aquaman e il Regno Perduto, è il figlio di Sanford Williams. Il giovane prende il controllo dell'azienda dopo la morte del padre, un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark.

Williams viene poi convinto dal malvagio Barone Zemo e ottiene dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità, lottando inizialmente contro gli Avengers e unendosi poi a loro.

Candyman: Yahya Abdul-Mateen II in una scena del film

Destin Daniel Cretton sarà produttore esecutivo e co-creatore della serie Wonder Man.

La sceneggiatura sarà firmata da Andrew Guest, co-produttore di Hawkeye. Nel cast ci sarà anche Ben Kingsley che riprende la parte di Trevor Slattery, apparso in Iron Man 3 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.