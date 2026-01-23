Wonder Man, le prime prime reazioni promuovono lo show "meraviglioso", "diverso da Marvel"

Tutti gli otto episodi della serie Marvel Wonder Man debutteranno su Disney+ il 28 gennaio, ma cosa dobbiamo aspettarci dal misterioso show? Un prodotto eccezionale a giudicare dalle prime reazioni della critica dopo la première di ieri a Los Angeles.

La prossima serie di Marvel Television si preannuncia come un progetto molto diverso dal resto dell'MCU, un mix tra riflessione sulla natura umana e satira hollywoodiana. Più The Studio che Loki, con un pizzico di autoironia sulla "stanchezza da supereroi".

La serie introdurrà il personaggio di Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), aspirante attore in difficoltà che cerca di ottenere il ruolo di Wonder Man in un reboot ad alto budget. Il colpo di scena? Williams possiede delle abilità incredibilmente potenti, ma non è particolarmente interessato a usarle. Ad affiancare il protagonista ritroveremo un volto noto dell'MCU. Sir Ben Kingsley riprenderà il ruolo di Trevor Slattery, l'attore che si è finto il Mandarino in Iron Man 3 prima di tornare per un memorabile ruolo di contorno in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Un primo piano di Yahya Abdul-Mateen II in Wonder Man

Le prime reazioni a Wonder Man

Wonder Man promossa a pieni voti dalla critica. Nei post apparsi sui social media si leggono frasi come "diverso da qualsiasi cosa la Marvel abbia mai fatto prima", "incredibile", "sorprendente", "straordinario" e perfino "meraviglioso".

Secondo i media americani "Yahya Abdul-Mateen II offre una performance sbalorditiva" e "Ben Kingsley è geniale". Reazioni come queste sono certamente di buon auspicio per la nuova serie TV dell'MCU e dopo un periodo burrascoso Marvel ha certamente bisogno di successi.

Di cosa parla Wonder Man?

L'aspirante attore di Hollywood Simon Williams sta lottando per far decollare la sua carriera. Durante un incontro casuale con Trevor Slattery, un attore i cui ruoli più importanti potrebbero essere ormai alle spalle, Simon scopre che il leggendario regista Von Kovak sta rifacendo il film di supereroi Wonder Man. Questi due attori, agli antipodi delle loro carriere, perseguono con tenacia ruoli che potrebbero cambiare la loro esistenza, fornendo uno sguardo dietro le quinte dell'industria dell'intrattenimento.

Oltre ad Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams, Wonder Man vedrà la partecipazione di Demetrius Grosse nel ruolo del fratello di Simon, Eric Williams, alias la Morte, insieme a Sir Ben Kingsley che torna nei panni di Trevor Slattery. Anche Byron Bowers è nel cast in un ruolo non ancora rivelato. Si vocifera, inoltre, che Ed Harris, Bob Odenkirk e Courtney Cox compariranno in brevi cameo. Harris vestirà i panni dell'agente di Simon, Neal Saroyan.