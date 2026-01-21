Wonder Man: l'arrivo di un nuovo supereroe nell'MCU anticipato dai titoli degli episodi

Manca una settimana al lancio di Wonder Man su Disney+, lancio che avverrà il 28 gennaio, e i Marvel Studios puntualmente svelano i titoli degli otto episodi che compongono lo show. Titoli che anticiperebbero, a quanto pare, la prima apparizione nell'MCU di un certo supereroe.

Un nuovo supereroe Marvel farà la sua apparizione nell'MCU?

Di seguito troviamo i titoli ufficiali originali degli otto episodi che compongono la serie Wonder Man, interpretata da Yahya Abdul-Mateen II , che farà il suo debutto su Disney+ alle 3 di notte del 28 gennaio 2026 (ora italiana) con tutti gli episodi diffusi in streaming simultaneamente.

Episodio 1: Matinee

Episodio 2: Self-Tape

Episodio 3: Pacoima

Episodio 4: Doorman

Episodio 5: Found Footage

Episodio 6: Callback

Episodio 7: Kathy Friedman

Episodio 8: Yucca Valley

L'occhio cade sul quarto episodio, intitolato Doorman, che sembra anticipare l'arrivo del personaggio di Doorman. Creato dallo scrittore e disegnatore John Byrne, il personaggio è apparso per la prima volta in West Coast Avengers n. 46.

Nella serie Marvel a interpretare DeMarr Davis, noto come Doorman, mutante che ha il potere di trasformare il suo corpo in un portale vivente, permettendo a sé stesso e ad altri di teletrasportarsi attraverso oggetti solidi, è l'attore Byron Bowers.

Nei fumetti, si unisce ai Great Lakes Avengers dopo aver risposto a un annuncio su un giornale in cui si cercavano "avventurieri in costume". Indossa un costume bianco e nero e interagisce spesso con personaggi come Squirrel Girl, Mockingbird e Deadpool.

Secondo quanto riportato dalla Marvel, Doorman avrà un ruolo centrale nell'episodio. La sua presenza potrebbe essere collegata all'evento che ha portato all'introduzione della "Doorman Clause", una regola interna all'universo che proibisce agli individui dotati di superpoteri di lavorare nelle produzioni cinematografiche.

Wonder Man: Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley in una scena

Di cosa parla Wonder Man?

Wonder Man si concentra su Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), impegnato a intraprendere una carriera da attore nascondendo i suoi poteri. Il Dipartimento per il Controllo dei Danni, guidato dall'agente P. Cleary (Arian Moayed), lo considera una potenziale minaccia, soprattutto nel contesto della crescente preoccupazione sul ruolo dei supereroi nella società e nei media.

Creato da Destin Daniel Cretton e Andrew Guest, Wonder Man vede nel cast anche il Premio Oscar Ben Kingsley, che riprende il ruolo di Trevor Slattery dopo le apparizioni in Iron Man 3, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e All Hail the King. Con lui anche Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby e Byron Bowers.