Wonder Man, la nuova serie Marvel avrà una seconda stagione?

La nuova serie dei Marvel Studios, Wonder Man, ha debuttato ieri su Disney+ con tutti e otto gli episodi previsti della sua prima stagione.

Alla fine, saranno gli ascolti a decidere se la storia continuerà. Tuttavia, nulla impedisce a Simon Williams e Trevor Slattery di apparire in altri progetti targati Marvel Studios (come accaduto a Ms. Marvel in The Marvels).

Già il solo fatto che la prima stagione sia stata distribuita in un'unica soluzione sulla piattaforma streaming fa capire che i Marvel Studios non puntassero molto sul successo della serie con Yahya Abdul-Mateen II, anche se non è stata ancora pronunciata la parola fine sul suo personaggio.

Wonder Man: Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley in una scena

I possibili scenari futuri per Simon Williams

Solo il tempo potrà darci una risposta concreta sulla vicenda, ma intanto Andrew Guest, showrunner di Wonder Man, ha confermato di avere già alcune idee per una possibile seconda stagione.

"Se avessimo l'opportunità di continuare, ho pensato a cosa potrebbe succedere a Simon Williams", ha rivelato a The Direct. "Una delle cose che è successa mentre stavamo per finire le riprese del finale, è che Yahya un giorno si è girato verso di me e mi ha detto: 'Allora, Simon non può più recitare'. E io ho risposto: 'Ma di cosa stai parlando?'. E lui: 'Beh, il DODC [Department of Damage Control] sa che ha dei superpoteri'".

"Allora ho detto: 'Sì, il DODC lo sa. Ma forse non vogliono che lo sappiano tutti gli altri. Forse c'è un accordo da definire tra Simon e il DODC, con un piccolo compromesso'", ha aggiunto Guest. "Potremmo capirlo. Possiamo risolvere questo dilemma, se ne avremo l'opportunità".

Wonder Man: l'urlo di Yahya Abdul-Mateen II

Che fine farà il personaggio di Josh Gad?

C'è anche un filo conduttore della trama che Guest ha promesso di risolvere se una seconda stagione di Wonder Man dovesse diventare realtà. "Libereremo anche Josh Gad. Tornerà nei panni di Doorman nella Stagione 2, ve lo prometto".

C'è qualcosa da dire sul fatto che Simon continui a recitare mentre, come Trevor prima di lui, non ha altra scelta che lavorare per il Dipartimento di Controllo dei Danni. Questo lo metterebbe in una situazione difficile e potrebbe alla fine portare la star di Wonder Man a rivelare pubblicamente di essere un individuo dotato di superpoteri.