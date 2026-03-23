Wonder Man: la serie Marvel ottiene il rinnovo per la stagione 2

Wonder Man, la nuova serie Marvel con star Yahya Abdul-Mateen II, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 su Disney+.

Lo show proseguirà quindi la storia di Simon Williams, il personaggio creato da Stan Lee e dagli artisti Don Heck e Jack Kirby negli anni '60.

I ritorni in Wonder Man 2

La seconda stagione potrà contare nuovamente sul coinvolgimento dei co-creatori Destin Daniel Cretton e Andrew Guest, coinvolto anche come showrunner e produttore esecutivo.

Nel cast di Wonder Man torneranno, ovviamente, Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley nei ruoli di Simon Williams e Trevor Slattery.

Cosa racconta la serie

Negli episodi dello show, di cui potete leggere la nostra recensione, si racconta quello che accade quando un aspirante attore rimane sconvolto dopo che il famoso filmmaker Von Kovak (Zlatko Buric) annuncia che ha intenzione di realizzare un remake del lungometraggio che amava. Simon, cercando di ottenere il ruolo del protagonista, diventa amico di Trevor Slattery (Ben Kingsley), personaggio apparso in Iron Man 3 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Slattery prova ad aiutare Williams a ottenere successo nel mondo di Hollywood, ritrovandosi però a dover gestire dei superpoteri e fare i conti con essere considerato una minaccia.

Nel cast, oltre ai due protagonisti, ci sono inoltre X Mayo, Demetrius Grosse, Arian Moayed e Olivia Thirlby.

Brad Winderbaum, responsabile dei progetti televisivi Marvel, aveva spiegato: "È una novità assoluta per la Marvel. È frutto della mente di Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. Onestamente, è una delle cose che preferisco in assoluto. Penso che sia la migliore serie che nessuno ha ancora visto e sono molto ansioso di vedere la reazione del pubblico. Penso che sia una lettera d'amore a ciò che facciamo come registi. È una lettera d'amore alla recitazione come professione ed è una serie molto sincera e bella".