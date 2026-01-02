Wonder Man: il nuovo trailer della serie Marvel svela i poteri del protagonista

I fan del mondo dei supereroi dovranno attendere il 28 gennaio prima di vedere sugli schermi di Disney+ la nuova serie Wonder Man, di cui online è stato condiviso un trailer ricco di anticipazioni.

Gli otto episodi del progetto targato Marvel Television avranno come protagonisti gli attori Yahya Abdul Mateen II e Ben Kingsley, che ritorna nel MCU dopo aver recitato in alcuni film.

Cosa racconterà la serie Wonder Man

Come anticipa anche il nuovo video promozionale diffuso online, Wonder Man vede impegnato Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams, che cerca di ottenere la parte di Wonder Man, suo idolo quando era un bambino.

Il giovane rimane sconvolto quando il famoso filmmaker Von Kovak (Zlatko Buric) annuncia che ha intenzione di realizzare un remake del lungometraggio che amava. Simon, cercando di ottenere il ruolo del protagonista, diventa amico di Trevor Slattery (Ben Kingsley), personaggio apparso in Iron Man 3 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (di cui potete leggere la nostra recensione del film in 4K UHD).

Slattery prova ad aiutare Williams a ottenere successo nel mondo di Hollywood, ritrovandosi però a dover gestire dei superpoteri e fare i conti con essere considerato una minaccia.

Ecco il nuovo trailer:

I realizzatori della serie Marvel

Destin Daniel Cretton ha co-creato e prodotto la serie insieme a Andrew Guest che ne è lo showrunner, oltre a essere il regista del primo episodio.

Nel cast, oltre ai due protagonisti, ci sono inoltre X Mayo, Demetrius Grosse, Arian Moayed e Olivia Thirlby.

Brad Winderbaum, responsabile dei progetti televisivi targati Marvel, aveva spiegato: "È una novità assoluta per la Marvel. È frutto della mente di Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. Onestamente, è una delle cose che preferisco in assoluto. Penso che sia la migliore serie che nessuno ha ancora visto e sono molto ansioso di vedere la reazione del pubblico. Penso che sia una lettera d'amore a ciò che facciamo come registi. È una lettera d'amore alla recitazione come professione ed è una serie molto sincera e bella".