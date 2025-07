Wonder Man: ecco i superpoteri del nuovo eroe Marvel nelle prime immagini della serie

Disney+ e Hulu hanno condiviso un video con alcune nuove anticipazioni su Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il revival di King of the Hill, Only Murders in the Building, All's Fair, Chad Powers, The Twisted Tale of Amanda Knox e l'attesa Wonder Man, la nuova serie targata Marvel Television.

Dopo essere stato parte del DCEU, Yahya Abdul-Mateen II debutta nel MCU nel ruolo di Simon Williams e, in questa breve anteprima, chiarisce di essere "nato per interpretare questo personaggio". Precedenti sneak peek avevano già confermato che Simon è un attore che sta facendo un provino per il ruolo principale in un film chiamato "Wonder Man".

In questa serie, i Marvel Studios danno un'impronta diversa al Vendicatore dei fumetti e ci mostrano i suoi poteri in azione mentre distrugge senza sforzo un tavolo prima di perdere il controllo e distruggere un intero edificio. Anche Ben Kingsley, già apparso in Iron Man 3 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ritorna nel promo nel ruolo dell'attore ed ex "Mandarino", Trevor Slattery.

Una storia molto diversa per i Marvel Studios

Aquaman e il Regno Perduto: Yahya Abdul-Mateen II in una scena del film

Wonder Man sembra essere una storia a sé stante in cui Simon finge di essere l'eroe che interpreta sullo schermo. Tuttavia, data la potenza del personaggio nei fumetti, saremmo sbalorditi se questa serie non si concludesse con l'arrivo nel MCU di un nuovo personaggio di spicco in grado di affiancare i più potenti eroi della Terra.

Iron Man 3: un'immagine di Ben Kingsley nei panni del Mandarino

Recentemente, Brad Winderbaum, responsabile Marvel per lo streaming, la televisione e l'animazione, ha rivelato: "Wonder Man è composto da otto episodi. È una novità per la Marvel. Viene direttamente dalla mente di Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. Onestamente, è una delle mie cose preferite in assoluto. Penso che sia il miglior show che abbia mai visto, e sono molto impaziente di conoscere la reazione del pubblico. È una lettera d'amore a ciò che facciamo come filmmaker e alla recitazione come professione, ed è uno show molto sincero e bello".

Andrew Guest (Hawkeye) è lo sceneggiatore capo di Wonder Man. La serie è prodotta da Destin Daniel Cretton, che ha anche diretto i primi due episodi. Al momento non si conosce ancora la data d'uscita ufficiale, ma a quanto pare lo show debutterà su Disney+ entro quest'anno, probabilmente il prossimo dicembre.