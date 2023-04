Wonder Man: al via le riprese della nuova serie Marvel (FOTO)

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Wonder Man, nuova serie Marvel prodotta da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi.

Tutto sembra essere pronto per Wonder Man, nuova serie Marvel Studios incentrata su uno dei personaggi più antichi dei fumetti, introdotto per la prima volta nel 1964 sulle pagine di Avengers n. 9. Lo show sarà prodotto da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, ed è stato proprio lui ad annunciare l'inizio del primo ciak con una foto dal set.

I protagonisti di Wonder Man saranno i fratelli Simon e Eric Williams interpretati, rispettivamente, da Yahya Abdul-Mateen II e Demetrius Grosse. Nei fumetti, Simon ed Eric sono fratelli, ma mentre il primo è oggetto dell'affetto dei genitori, il secondo è considerato la pecora nera della famiglia. Quest'ultimo finirà con il diventare un criminale e assumere l'identità di Sinistro Mietitore, brandendo una falce ipertecnologica in grado di indurre in coma chi ne viene colpito.

Sappiamo anche che apparirà Trevor Slattery, interpretato nuovamente da Ben Kingsley, e che la star di Mindhunters Lauren Glazier si è recentemente unita al cast in un ruolo sconosciuto. Stella Meghie (The Photograph) è stata ingaggiata per dirigere diversi episodi.