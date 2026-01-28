Wonder Man ha spoilerato la durata di Avengers: Doomsday? Ecco l'indizio

Probabilmente, i Marvel Studios sono a conoscenza delle speculazioni che riguardano la durata colossale di Avengers: Doomsday e sfruttando la promozione di Wonder Man potrebbe essersi presa gioco dei fan.

Recentemente sono circolate sul web alcune voci secondo cui Avengers: Doomsday avrebbe una durata mastodontica di circa 3 ore e 45 minuti, il che lo renderebbe il film più lungo di tutto il Marvel Cinematic Universe.

Wonder Man è approdata in streaming su Disney+ nella giornata di oggi. Lo studio ha diffuso sulla piattaforma l'intera stagione composta da otto episodi e su queste pagine potete già leggere la nostra recensione. dello show.

Marvel si sta prendendo gioco dei suoi fan?

Su Twitter, l'account ufficiale dello studio ha pubblicato un vecchio biglietto per il film sui supereroi Wonder Man, nonché una schermata di prenotazione del cinema per il remake.

Come potete notare voi stessi, la schermata di prenotazione rivela che la durata del film Wonder Man è di 225 minuti, che equivalgono a 3 ore e 45 minuti. Inoltre, anche il costo del biglietto, 3,75 dollari, corrisponde alla durata: 225 minuti sono 3,75 ore.

Ora, resta da vedere se questo sia un modo che la Marvel sta utilizzando per anticipare che la durata di Doomsday sarà di ben 3 ore e 45 minuti, o se sia solo uno scherzo per allontanare queste voci, o se si tratti solo di una mera coincidenza.

Yahya Abdul-Mateen II è Simon Williams in Wonder Man

Qual è la trama della nuova serie Wonder Man?

Nella nuova serie, Wonder Man è il nuovissimo supereroe che Simon Williams, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, desidera disperatamente interpretare, dopo aver amato il film originale da bambino. L'unico problema è che Simon ha dei poteri propri, e i superpoteri sono stati banditi da Hollywood.

Creato da Destin Daniel Cretton e Andrew Guest, la serie vede nel cast anche il Premio Oscar Ben Kingsley, che riprende il ruolo di Trevor Slattery dopo le apparizioni in Iron Man 3 e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Con lui anche Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby e Byron Bowers.