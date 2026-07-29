Josh Hartnett affronta un mostro marino nel primo teaser di Below, la nuova serie thriller di Netflix

Netflix ha pubblicato il primo teaser ufficiale di Below, nuova serie thriller dalle tinte horror che vede Josh Hartnett protagonista di una storia tra misteri, leggende marine e creature terrificanti.

Netflix ha diffuso il primo teaser di Below, thriller horror con Josh Hartnett ambientato in un villaggio di pescatori terrorizzato da una misteriosa creatura marina. La serie debutterà al Toronto International Film Festival prima dell'arrivo in streaming il prossimo ottobre.

Josh Hartnett è un pescatore tormentato dal passato

Composta da sei episodi, la serie farà il suo debutto mondiale il 10 settembre 2026 al Toronto International Film Festival (TIFF), all'interno del programma Primetime, per poi arrivare su Netflix l'8 ottobre.

Josh Hartnett interpreta Calvin Penney, un pescatore dal cuore generoso ma dal carattere ostinato che vive in una piccola comunità costiera di Terranova, in Canada. Da anni Calvin convive con il trauma della misteriosa morte del padre, avvenuta decenni prima in circostanze mai chiarite.

Quando una sconosciuta creatura marina inizia ad attaccare gli abitanti del paese, il protagonista si ritrova costretto a fare i conti non solo con il mostro, ma anche con i segreti sepolti della propria famiglia. Secondo la sinossi ufficiale, Calvin farà di tutto per proteggere suo figlio Wade, interpretato da Charlie Heaton, e il resto della sua famiglia.

Per fermare la misteriosa presenza che emerge dalle profondità dell'oceano unirà le forze con una biologa marina arrivata sull'isola, interpretata da Mackenzie Davis. L'indagine porterà entrambi a scoprire oscuri segreti nascosti da anni sotto la superficie della tranquilla cittadina di pescatori.

Un nuovo thriller horror per Netflix

Accanto a Josh Hartnett, Below riunisce un cast composto da: Charlie Heaton, Mackenzie Davis, Ruby Stokes, Kaleb Horn, Rohan Campbell, Willow Kean.

Un primo piano di Josh Hartnett

Below è stata annunciata ufficialmente nel febbraio 2025 ed è creata da Jesse McKeown, che ricopre anche il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Josh Hartnett partecipa inoltre al progetto come produttore esecutivo, insieme a Jessica Rhoades, Chris Hatcher, Jamie Childs, Louise Sutton e Sharon Hall.

Le riprese si sono svolte interamente a St. John's, nella provincia canadese di Terranova e Labrador, scelta che contribuisce a creare un'atmosfera cupa e isolata, perfetta per un racconto che mescola thriller, horror e folklore marino.

Le prime immagini diffuse da Netflix puntano soprattutto sull'atmosfera: scogliere avvolte dalla nebbia, acque gelide, villaggi battuti dal vento e una presenza inquietante che sembra emergere dagli abissi.

La creatura viene mostrata solo per pochi istanti, preferendo alimentare il mistero piuttosto che rivelarne l'aspetto completo. Un approccio che richiama i grandi classici del monster movie e lascia intuire come Below voglia costruire la tensione più attraverso il non detto che tramite gli effetti spettacolari.

Con Josh Hartnett al centro della storia e un'ambientazione tanto suggestiva quanto claustrofobica, Below si candida a essere uno dei thriller horror più attesi dell'autunno su Netflix.