Un Posto al Sole, anticipazioni 30 luglio: Luca depresso dopo la truffa, Manuela in ansia per Jimmy

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole,domani su Rai Tre. Nell' episodio di giovedì 30 luglio Luca si ritroverà spiazzato dagli ultimi eventi, proprio quando tutto sembrava procedere per il meglio; Alberto nel frattempo, continuerà ad essere molto lontano da Gianluca, il quale non ha ancora accettato la relazione tra Anna e l'avvocato. La vacanza di Micaela invece, rischia di essere rovinata da Jimmy, il cui isolamento desta non poche preoccupazioni non solo a lei, ma anche Niko e Manuela. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. La serie va in onda da trent'anni, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nell'access prime time della terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Luca resta coinvolto in un tentativo di truffa telefonica che potrebbe avere gravi conseguenze: dopo un periodo di apparente stabilità, la malattia tornerà a farsi sentire. Intanto Greta, preoccupata dalla crescente complicità con Roberto, decide di fare un passo indietro, ma forse troppo tardi.

In Calabria, Micaela cerca di spingere Jimmy a frequentare più coetanei, ma la sua iniziativa rischia di complicare ulteriormente la situazione del ragazzo.

Anticipazioni 30 luglio: Luca cade in depressione dopo la truffa, Manuela in ansia per Jimmy

Alberto

Negli ultimi tempi Manuela ha visto Jimmy spegnersi, ed è molto preoccupata per il nipote: aspetta perciò insieme a Niko la diagnosi dello psicologo, mentre a poco è servita l'operazione di convincimento di Micaela: il ragazzo infatti, in vacanza con la madre e Samuel, appare ogni giorno più chiuso in se stesso e privo di entusiasmo.

Dopo essere stato vittima di un tentativo di truffa telefonica, Luca sprofonderà in un momento di forte sconforto. Alberto invece, è felice che Anna sia riuscita a ricostruire il rapporto con la madre, ma il pensiero continua a tornare a Gianluca e alla distanza che lo separa dal figlio, ancora sconvolto dall'aver scoperto che la ragazza di cui è innamorato sta insieme al padre.