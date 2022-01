Wolf Like Me, la serie con Josh Gad e Isla Fisher ad aprile su Amazon Prime Video

Ci sarà presto una nuova serie da "binge-watchare" in tv: Wolf Like Me, con Isla Fisher e Josh Gad, sarà disponibile dal 1 aprile su Amazon Prime Video.

Composta da 6 episodi, la comedy con un tocco di fantasy ideata, prodotta e diretta da Abe Forsythe (Little Deaths, Down Under) vi trasporterà in Australia, nella città di Adelaide, dove incontreremo Gary e Mary, i due protagonisti interpretati dall'attore di Frozen e La Bella e La Bestia Josh Gad e la star di I Love Shopping e Now You See Me Isla Fisher.

Nella sinossi ufficiale dello show si legge infatti:

"Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep, che con sorpresa di Gary è in grado di calmare Emma come lui non è mai riuscito. Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente. Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nel suo oscuro segreto e scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e senza dubbio una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo".

Tra i produttori di Wolf Like Me troviamo la stessa Fisher, Jodi Matterson (Nine Perfect Strangers, Little Mosters), Steve Hutensky (Nine Perfect Strangers, The Nightingale) e Bruna Papandrea (Gone Girl, Big Little Lies).