Wolf Like Me, su Prime Video in streaming da oggi

La nuova serie tv di Amazon Prime Video dal titolo Wolf Like Me, con protagonisti Isla Fisher e Josh Gad è disponibile sulla piattaforma streaming da oggi 1 aprile 2022 per tutti gli utenti abbonati!

Composta da 6 episodi, la comedy con un tocco di fantasy ideata, prodotta e diretta da Abe Forsythe (Little Deaths, Down Under) vi trasporterà in Australia, nella città di Adelaide, dove incontreremo Gary e Mary, i due protagonisti interpretati dall'attore di Frozen e La Bella e La Bestia Josh Gad e la star di I Love Shopping e Now You See Me Isla Fisher. Nella sinossi ufficiale dello show si legge infatti:

Wolf Like Me: Isla Fisher e Josh Gad in un'immagine

"Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep, che con sorpresa di Gary è in grado di calmare Emma come lui non è mai riuscito. Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente."

"Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nel suo oscuro segreto e scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e senza dubbio una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo". Tra i produttori di Wolf Like Me troviamo la stessa Fisher, Jodi Matterson (Nine Perfect Strangers, Little Mosters), Steve Hutensky (Nine Perfect Strangers, The Nightingale) e Bruna Papandrea (Gone Girl, Big Little Lies).