Wish: Re Magnifico sarà il primo vero villain Disney da anni?

Il prossimo classico d'animazione Disney ad approdare nelle sale sarà Wish, con il film che inserirà nella narrazione un villain vero e proprio dopo anni di assenza di questa figura.

Nel corso degli anni d'oro della Disney siamo stati abituati a vari villain divenuti poi iconici. Pensiamo a Crudelia DeMon ne La carica dei 101, a Jafar in Aladdin, a Gaston ne La bella e la bestia, a Ursula ne La sirenetta e così via dicendo...

Negli ultimi anni, tuttavia, sembra che la Disney sia diventata incredibilmente stravagante nei confronti dei suoi cattivi. Piuttosto che creare personaggi che hanno l'eccitante immediatezza drammatica di essere esteriormente malvagi, la Disney ha scelto di rendere i suoi cattivi degli outsider feriti e incompresi, con motivazioni più umane e un background alle spalle.

Lo si può vedere nella recente serie di remake. Ne La Bella e la Bestia del 2017, Gaston è implicitamente affetto da PTSD. I villain di Oceania, Rapunzel - L'intreccio della torre e Raya e l'ultimo drago sono resi cattivi dalle circostanze. In Frozen, il cattivo non viene rivelato fino all'ultimo atto.

Re Magnifico è un villain vecchio stile

Ecco perché Re Magnifico di Wish appare quasi come un sollievo. È un uomo malvagio, egoista, vanitoso e avido, e questo è sufficiente.

Re Magnifico è interpretato da Chris Pine e non ha, come non accadeva da anni, alcuna qualità redentrice. Ha fondato un regno nel Mediterraneo chiamato Rosas e ha imparato la stregoneria sufficiente per esaudire i desideri. Tuttavia, non esaudisce i desideri, ma li accumula.

Dichiarando di fare un favore ai suoi sudditi, Magnifico può raggiungere i cuori delle persone e rimuovere le loro ambizioni più profonde. Conserva queste ambizioni in sfere magiche che ha rinchiuso nel suo studio per molti anni. Coloro ai quali vengono tolte le ambizioni, i desideri, diventano grigi, depressi e indigenti. I cittadini di Rosas, tuttavia, celebrano ancora Magnifico come un sovrano grandioso e benevolo e organizzano ancora feste annuali in suo onore.

Wish, tuttavia, ha esordito con un punteggio pessimo su Rotten Tomatoes. Arriverà nelle sale il 21 dicembre.