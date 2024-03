Wish in blu-ray, la recensione: oltre a un video super anche un sorprendente reparto extra

La recensione del blu-ray di Wish: il prodotto Disney distribuito da Eagle si distingue non solo per un ottimo video che esalta il look del film, ma anche per un sorprendente reparto extra con quasi due ore di materiale.

Un omaggio ai 100 anni dei Walt Disney Animation Studios, una storia ricca di fascino e magia, di storie e desideri, come quelli che ci hanno accompagnato in un secolo di prodotti indimenticabili. Tutto questo è Wish, il nuovo film della casa ambientato a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star.

Wish: un'immagine

Ma in Wish c'è anche un nemico potente, ovvero il sovrano di Rosas, il Re Magnifico, che si rivelerà nella storia un riuscito villain. Come ogni prodotto Disney, anche il film diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn è molto atteso in homevideo. Purtroppo non ci sarà in commercio il 4K UHD, ma il blu-ray distribuito da Eagle Pictures che abbiamo potuto visionare e che è in uscita, è un prodotto che come vedremo in questa recensione riesce perfettamente a trasmettere la bellezza dell'opera, grazie a un ottimo reparto tecnico e, sorpresa, anche a un corposo pacchetto di extra.

Un video che esalta il lavoro di fusione tra animazione tradizionale e CGI

Difficile che un prodotto di animazione così moderno e targato Disney tradisca le attese in fatto di qualità video, ma per Wish l'attesa è ancora più grande proprio per la particolare estetica del film. Un aspetto che il video in alta definizione esalta, rendendo particolarmente suggestivi gli splendidi background dal gusto pittorico, e valorizzando il lavoro di fusione tra animazione tradizionale e CGI, finalizzato a voler mantenere quel look tipico di un disegno a mano pur nel contesto dell'animazione digitale.

Wish: una scena del film

A colpire è soprattutto uno spiccato senso di profondità che dà alle immagini quasi una sensazione tridimensionale. Il dettaglio è impeccabile ed eccellente in qualsiasi occasione, con linee nette e incisive a descrivere in modo preciso tutti i personaggi in tutti i loro particolari, ma anche la fluidità della loro interazione con le lussureggianti ambientazioni. Quanto al croma c'è una magia di colori davvero esuberante con un'ampia e meravigliosa gamma di tonalità. Colpiscono i colori accesi sul verde acqua, sul viola e sul giallo, e l'unico rimpianto è pensare a quale sarebbe potuta essere la resa con l'HDR di un 4K. Per il resto il contrasto è praticamente perfetto mentre i livelli del nero sono eccellenti.

Audio coinvolgente su effetti e canzoni, più energia nella traccia inglese

Wish: una scena del film d'animazione

Sul fronte audio, come da tradizione Disney, la traccia italiana è in Dolby Digital Plus 7.1, sicuramente di buona qualità anche se il DTS HD 5.1 inglese rivela qualcosa in più a livello di potenza e profondità del suono. Anche l'ascolto nella nostra lingua, pur mancando di un certo mordente sui bassi, è comunque coinvolgente, soprattutto per l'immersione in mezzo a vorticosi effetti ambientali ma anche per tutta la ricchissima parte musicale. La separazione dei canali è piacevole e puntuale, i dialoghi sono chiari e puliti, gli effetti surround ambientali sono suggestivi, anche se in alcuni momenti sarebbe stato opportuno un apporto più muscolare del sub.

Extra da applausi: quasi due ore e un documentario da non perdere

Wish: una scena

Rispetto al consueto panorama dei prodotti homevideo Disney, Wish vanta anche un reparto extra piuttosto corposo con quasi due ore di materiale. Il pezzo forte del reparto è 100 anni di film: la storia di Wish, documentario di ben 64 minuti diviso in nove parti che analizza la nascita del progetto ma anche la storia della Disney, il tutto attraverso filmati e interviste. Queste in particolare le sezioni: Ciò che rende speciale Disney (7') sul marchio inconfondibile dei film e dei personaggi della casa; La formula di Wish (9' mezzo) sulle regole della magia e il ruolo della musica; Guardarsi indietro per andare avanti (9') sulle ispirazioni per il film tratte dalla Walt Disney Animation Research Library; Quando sogno e realtà si mescolano (2' e mezzo) sull'ambientazione di Rosas; Asha significa desiderio (8') sulla protagonista, il suo design e le sue abilità; Il ritorno del cattivo Disney (8') sui segreti del Re Magnifico; È nata una Star (8') sull'evoluzione di Star e i primi disegni concettuali del suo personaggio; Chi mi è vicino (5') sugli alleati più stretti di Asha, Dahlia e Valentino; Quando i desideri si avverano (8' e mezzo) su come i creatori di Wish sono stati influenzati dai film Disney quando erano piccoli.

Wish: un frame del film

Ma non è finita qui. Oltre al documentario troviamo anche Once Upon a Studio (9'), un omaggio al secolo dell'animazione Disney con tanti celebri personaggi, poi si prosegue con Wish Declassificato (6' e mezzo), una panoramica di easter egg con riferimenti ad altri film Disney. A seguire troviamo Scene inedite (3') con alcune fasi del doppiaggio, la canzone eliminata "A Wish Worth Making" con introduzione dei registi Chris Buck e Fawn Veerasunthorn (3'), Scene eliminate (cinque in totale) mostrate in fase di animazione molto grezza con introduzione di Mark Kennedy (22') e per chiudere Selezione canzoni che consente l'accesso diretto alle sette canzoni del film.