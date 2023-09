Wish: nel nuovo trailer del film Disney i desideri diventano realtà

Wish sarà il film animato della Disney in arrivo nei cinema in tempo per Natale e online è stato condiviso un nuovo trailer.

Disney ha condiviso un nuovo trailer del film Wish, in arrivo negli Stati Uniti nel Giorno del Ringraziamento e in Italia in tempo per le feste natalizie.

Nel video si vede quello che accade quando la giovane Asha si ritrova alle prese con desideri che possono diventare realtà, caprette parlanti, problemi, segreti e il Re Magnifico che pensa sia una minaccia molto pericolosa.

Il prossimo film animato Disney

Alla regia del nuovo film c'è Chris Buck, già nel team che ha portato al successo Frozen - Il Regno di Ghiaccio.

In Wish, la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Nella versione originale Asha avrà la voce di Ariana DeBose, Chris Pine sarà Magnifico, e Alan Tudyk interpreterà Valentino, il capretto preferito della protagonista.

10 doppiaggi memorabili nei film d'animazione Disney

Wish: il nuovo poster del film

Il lungometraggio è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l'ultimo drago), prodotto da Peter Del Vecho (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e co-prodotto da Juan Pablo Reyes (Encanto). Jennifer Lee (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) è la produttrice esecutiva, oltre che sceneggiatrice del progetto insieme a Allison Moore (Notte stellata, Manhunt).

Le canzoni originali sono firmate dalla cantautrice nominata ai Grammy Julia Michaels e dal produttore/cantautore/musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger.