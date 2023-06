Winning Time: trailer e data d'uscita della Stagione 2 su HBO

HBO ha diffuso il trailer della Stagione 2 di Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers, serie che racconta appunta della scalata al successo nell'NBA del team capitanato da Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

La seconda stagione esordirà su HBO il 6 agosto.

Prodotta da Adam McKay, la serie si ispira al libro, scritto da Jeff Pearlman, intitolato Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, che segue la storia professionale e personale del team.

La seconda stagione di Winning Time: l'ascesa della dinastia dei Lakers inizia con la vittoria dei Lakers alle finali del 1980. John C. Reilly torna a vestire i panni dell'allenatore Jerry Buss, che guidò Earvin "Magic" Johnson (Quincy Isaiah), Kareem Abdul-Jabbar (Solomon Hughes) e il resto dei Lakers alla gloria.

Nella nuova stagione, la serie continuerà a esplorare la vita professionale e personale dei Los Angeles Lakers degli anni Ottanta e si concentrerà sul periodo immediatamente successivo alle Finali del 1980 fino al 1984, culminando nella prima rivincita professionale tra le più grandi stelle dell'epoca: Magic Johnson e Larry Bird.

Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Jason Segel e Hadley Robinson riprendono i loro rispettivi ruoli, mentre DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, McCabe Slye, Thomas Mann, Gillian Jacobs, Michael Chiklis e Rob Morgan completano il cast.

Su queste pagine potete leggere la recensione della prima stagione di Winning Time.