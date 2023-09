Winning Time: HBO cancella la serie sui Los Angeles Lakers dopo due stagioni

HBO ha cancellato Winning Time, la serie che narrava l'ascesa dei Los Angeles Lakers all'inizio degli anni '80, dopo appena due stagioni, nonostante il plauso della critica.

La notizia ha spiazzato un po' tutti, soprattutto perché il finale della seconda stagione è andato in onda solo domenica scorsa.

Il co-creatore Max Borenstein ha condiviso i suoi pensieri sulla notizia su X (ex Twitter): "Non è il finale che avevamo in mente. Ma per ora ho solo gratitudine e amore". Su queste pagine trovate la nostra recensione della Stagione 2 di Winning Time.

La regista Salli Richardson ha postato invece su Instagram: "Quando dai tutto te stesso, non puoi avere rimpianti. Spero che vi piaccia l'ultimo episodio di @winningtimehbo Sono sicura che farò molte altre ore di TV e spero molti lungometraggi nel mio futuro, ma posso dire che in questo momento sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto su questo show magistrale".

La serie, che ha debuttato nel marzo 2022, è incentrata sulla squadra NBA dei Los Angeles Lakers e sulla sua ascesa nei primi anni Ottanta. La prima stagione ha messo in luce il primo anno di Jerry Buss come proprietario della squadra e l'anno di esordio di Magic Johnson, il 1979-80. La seconda stagione è ambientata nel quadriennio successivo.