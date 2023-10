Winning Time, Magic Johnson non è dispiaciuto per la cancellazione: 'Colpa loro'

Qualche settimana fa HBO ha deciso di cancellare Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers dopo appena due stagioni e nelle ultime ore Magic Johnson, ex-campione dei Lakers, ha dichiarato di non essere rimasto così deluso dalla notizia, anche se non gli ha fatto piacere.

Parlando con The Hollywood Reporter, Johnson ha espresso un po' di dispiacere per la cancellazione dello show ma ha anche ribadito la sua convinzione che la storia dei Lakers degli anni '80 non doveva essere raccontata senza il coinvolgimento della squadra.

"Beh, non l'ho mai guardato perché nessuno al mondo può raccontare la storia dei Lakers [a parte il modo in cui doveva essere raccontata]. La storia di Showtime? Nessuno! Dr. Buss era in anticipo sui tempi come proprietario. La nostra squadra? Incredibile! Le ragazze dei Lakers con Paula Abdul? Incredibili! Nessuno poteva raccontare quella storia", ha dichiarato Johnson. "Nessuno di noi l'ha guardato perché era una storia di fantasia. Non si poteva raccontare quella storia. Ma, ehi, è colpa loro".

I commenti di Johnson riprendono le stesse osservazioni fatte prima del debutto dello show nel 2022, quando disse che non aveva intenzione di guardare la serie perché non credeva che sarebbe stata una rappresentazione accurata di quanto accaduto.