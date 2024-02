Winnie the Pooh: Sangue e Miele, il regista commenta le stroncature: 'Lo paragonano ai film Marvel...'

L'anno scorso Winnie the Pooh: Sangue e Miele si è rivelato un successo relativamente grande al botteghino, ma lo stesso non si può dire per l'accoglienza critica che ha ricevuto. Il film è stato duramente stroncato dalla critica e ha finito per ottenere uno dei peggiori punteggi su Rotten Tomatoes di tutti i tempi, con appena il 3%. Il regista Rhys Frake-Waterfield è stato interrogato sulla pessima ricezione del film durante un'intervista con SFX e ha risposto come segue.

"Ad essere onesti, bisogna avere la pelle dura per essere un regista, perché si viene pesantemente criticati a prescindere dai mezzi e dalle risorse che si hanno. Quando un tuo film esce, viene praticamente paragonato ai film Marvel, anche se lavori con lo 0,01% del loro budget. Probabilmente il nostro budget non bastava neanche per il loro catering. Sono opere totalmente diverse da questo punto di vista. Ma siccome Winnie è diventato molto popolare, i critici hanno voluto fare il paragone. Nonostante le recensioni negative, il primo film è andato abbastanza bene da giustificare un sequel, anche se nessuna recensione è stata ancora condivisa online", ha detto Frake-Waterfield.

Winnie the Pooh - Sangue e miele, la recensione: l'apogeo del weird movie, ma senza cognizione di causa

Il sequel del film

Durante una recente intervista con THR, al regista Frake-Waterfield è stato chiesto qualche dettaglio sul nuovo look di Pooh e cosa i fan possono aspettarsi dal sequel. "Il secondo film è meglio del primo in ogni singolo aspetto. Perché abbiamo affrontato il film sapendo più o meno la vastità di pubblico che avrebbe raggiunto, mentre nel primo non avevamo un'idea precisa. Ovviamente non ci aspettavamo che raggiungesse il numero così grande di persone che che ha raggiunto. Questa volta abbiamo iniziato sapendo che sarebbe successo, quindi possiamo dedicargli molto più tempo. Quest'anno non ho lavorato su nient'altro. Ed è per questo che il film ha fatto un enorme salto di qualità rispetto al primo. Ad esempio, l'aspetto delle creature è molto importante. Prima avevamo una maschera comprata online, dei guanti per la pulizia dal negozio sotto casa e una camicia rossa da boscaiolo su Amazon. L'intero mostro costava circa 630 sterline (770 dollari). Ma questa volta le protesi sono state realizzate da un'azienda che ha lavorato al Voldemort di Harry Potter e a Star Wars. E si sono occupati della riprogettazione del mostro. Ecco perché Pooh sembra un po' più spaventoso. C'è un livello di cura dei dettagli in più", ha detto il regista. Qui potete guardare il trailer di Winnie the Pooh: Sangue e miele 2.