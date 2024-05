Mickey vs. Winnie: i due iconici personaggi Disney si scontreranno nel nuovo film horror

L'ultimo di una serie apparentemente infinita di rivisitazioni in chiave horror di classici per bambini vedrà Winnie the Pooh scontrarsi con Topolino.

Il successo a sorpresa della recente parodia horror Winnie the Pooh: Sangue e Miele ha dato il via a una una serie di progetti a basso budget che rivisitano in modo raccapricciante alcuni classici personaggi per bambini, tra cui Pinocchio.

Ora, un nuovo film horror vedrà l'orso residente nel Bosco dei Cento Acri confrontarsi con l'icona Disney più riconoscibile di tutte, Topolino. Deadline riporta che Glenn Douglas Packard (Pitchfork) dirigerà Mickey vs. Winnie per Untouchables Entertainment.

Winnie the Pooh: sangue e miele, una scena del film

I dettagli del film

Secondo la sinossi ufficiale: "Il film segue due detenuti degli anni '20 che fuggono in una foresta maledetta solo per essere trascinati e divorati nelle profondità del cuore fangoso della foresta oscura. Un secolo dopo, un gruppo di amici in cerca di emozioni forti si avventura inconsapevolmente nello stesso bosco. La loro fuga in un Airbnb prende una piega orribile quando i detenuti si trasformano in versioni distorte di Topolino e Winnie the Pooh ed emergono per terrorizzarli. Una notte di violenza e gore esplode, mentre il gruppo di amici combatte contro gli ormai mostruosi personaggi della loro infanzia e lotta per liberarsi dalla morsa della foresta. In uno spettacolo orribile, Topolino e Winnie si scontrano, rendendo il bosco teatro di un macabro spettacolo di sangue, un'agghiacciante testimonianza del potere insidioso della maledizione".

Douglas Packard ha anche scritto la sceneggiatura del film. "I fan dell'horror chiedono l'emozione di vedere icone come i nuovi Aliens e Avengers condividere lo schermo. Sebbene gli incubi legati alle licenze rendano rari questi crossover, Mickey vs. Winnie è il nostro tributo a questa emozionante fantasia", ha dichiarato in un comunicato.

Il produttore Anthony Pernicka di iHorror ha aggiunto: "Siamo entusiasti di presentare questo film unico ai fan dell'horror. Il Topolino che appare nel nostro film è diverso da qualsiasi iterazione che il pubblico abbia mai incontrato prima. La nostra rappresentazione non prevede che i personaggi indossino maschere di base. Al contrario, presentiamo delle interpretazioni horror profondamente trasformate e in live action di queste figure iconiche, intrecciando elementi di innocenza e cattiveria. Dopo aver visto le intense scene che abbiamo creato, non guarderete più Topolino allo stesso modo". La produzione è già in corso in Michigan. Non è stata annunciata una data di uscita.