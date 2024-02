Winnie the Pooh: Sangue e miele 2, svelato il primo sanguinoso trailer del sequel horror

Il trailer del film horror Winnie the Pooh: Sangue e miele 2 svela nuovi dettagli relativi alla trama del sanguinoso sequel ispirato agli iconici personaggi.

Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2 arriverà prossimamente nelle sale e il trailer anticipa qualche dettaglio sulla trama e sui sanguinosi eventi al centro della trama.

IGN ha infatti condiviso il video in cui Christopher Robin si ritrova alle prese con una lotta per la sopravvivenza.

I dettagli del sequel

Nel film Winnie the Pooh: Sangue e miele 2, nelle profondità del bosco dei 100 acri, sta crescendo la rabbia distruttiva dopo che Pooh, Pimpi, Uffa e Tigro si ritrovano con la loro casa e le loro vite in pericolo a causa di Christopher Robin, che ha rivelato la loro esistenza. Il gruppo decide quindi di arrivare ad Ashdown, la città del giovane, lasciando una scia sanguinosa di morte e caos. Winnie e i suoi amici dimostreranno chi è il più letale, il più forte e il più intelligente e avranno la loro vendetta su Christopher Robin.

Rhys Frake-Waterfield ha co-scritto e diretto il film horror. Matt Leslie ha contribuito a scrivere la sceneggiatura del progetto ispirato ai personaggi creati da A.A. Milne. Nel cast ci sono Scott Chambers, Ryan Oliva, Eddy MacKenzie, Lewis Santer, Marcus Massey e Simon Callow.