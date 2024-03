Winnie the Pooh: Sangue e Miele 3 è ufficialmente in programma

Mentre Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2 è attualmente nelle sale americane e spopola su Rotten Tomatoes, ora con un annuncio esclusivo su Variety, Rhys Frake-Waterfield e Scott Chambers della Jagged Edge Productions hanno dato il via libera al terzo film della saga.

I dettagli del film

Winnie the Pooh: Sangue e Miele 3 avrà un budget più elevato rispetto al suo predecessore, e approfondirà ulteriormente la sadica rivisitazione del personaggio infantile con l'aggiunta del coniglietto Tappo, degli elefantini detti Effalumpi e degli Woozles.

Questo terzo capitolo arriva dopo che Jagged Edge ha annunciato il suo Twisted Childhood Universe. Un nuovo agghiacciante universo cinematografico che conterrà i già annunciati film stand-alone Bambi: The Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare e Pinocchio Unstrung e che introdurrà nuovi personaggi come la Bella Addormentata, il Cappellaio Matto e il già citato Tappo di Winnie the Pooh: Sangue e miele. Tutti questi personaggi culmineranno nel prossimo film Poohniverse: Monsters Assemble nel 2025, quando i mostri uniranno le forze per conquistare il mondo.