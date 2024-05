Peter Pan's Neverland Nightmare: sangue a fiumi nelle prime foto della versione horror del classico

Continua il franchise che rivisita in chiave horror le fiabe classiche per l'infanzia

Le foto del set di Peter Pan's Neverland Nightmare anticipano che il sangue scorrerà a fiumi nella pellicola che rivisita in chiave horror il classico di J.M Barrie.

Il film in uscita, che fa parte del Twisted Childhood Universe, trasformerà la classica storia di Peter Pan in qualcosa di molto più sinistro, in quanto il protagonista sarà un assassino. L'horror-fantasy è diretto da Scott Chambers e vanta un cast che comprende Peter DeSouza-Feighoney, Chrissie Wunna, Amanda Jane York, Megan Placito, Charlotte Jackson e Frederick Dallaway.

La prima immagine mostra uno sfondo verde, simile alla tonalità dell'abito classico di Peter Pan. Invece di un abito innocente, però, questo vestito è macchiato di sangue. La seconda immagine mostra dietro le quinte. Lo schermo della macchina da presa rivela una stanza colorata di verde, con un orsacchiotto minacciosamente seduto sul pavimento.

Un genere in espansione

Pur rappresentando solo un breve assaggio, queste immagini danno un'idea dell'estetica di Peter Pan's Neverland Nightmare. In queste foto non compaiano i personaggi centrali, ma il colore verde gioca un ruolo fondamentale in entrambe. Se questo sarà un motivo che ritroveremo in tutto il film, vorrà dire che la storia giocherà sulle immagini di alcuni degli altri adattamenti di J.M. Barrie, reinventandoli in un contesto horror.

Peter Pan in versione horror con Trilli obesa e tossicodipendente? Rhys Frake-Waterfield annuncia il film

Peter Pan's Neverland Nightmare rientra in un sottogenere di recente tendenza, quello dei film horror con mascotte. Un film horror mascotte è un film che prende un classico dell'iconografia infantile solitamente buono e lo capovolge attraverso la lente contorta del genere horror (solitamente slasher). L'esempio più concreto di questa tendenza si trova in Winnie the Pooh: Sangue e Miele, che trasforma il mondo di Winnie-the-Pooh in un universo di serial killer. Altri film horror recenti sulle mascotte sono Five Nights at Freddy's e The Mean One.