Willy, il Principe di Bel-Air, Will Smith al lavoro sullo spinoff della serie TV!

Willy, Il Principe di Bel-Air avrà uno spinoff prodotto da Will Smith, protagonista della famosa serie tv andata in onda negli Stati Uniti dal 1990 al 1996, che ha lanciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, come conferma The Hollywood Reporter.

Will Smith, secondo le ultime notizie, dovrebbe produrre il progetto dedicato a Willy, il Principe di Bel-Air grazie alla sua nuova casa di produzione Westbrook, fondata quest'anno con sua moglie Jada Pinkett Smith. Della nuova serie tv non si hanno molti dettagli, ma il fatto che Will Smith sia coinvolto nel progetto ci fa sperare in un prodotto che ci riporti alle atmosfere tanto amate dai fan.

Dopo il grande successo della sua interpretazione in Aladdin, live action Disney dove ha ricoperto il ruolo del Genio della Lampada, Will Smith è pronto a lanciarsi in nuovi progetti.

Willy il principe di Bel-Air: 5 elementi che l'hanno reso un fenomeno di culto

Per quanto riguarda questo spinoff di Willy, il Principe di Bel-Air, sul web era già arrivata voce di un possibile ritorno, quando l'attore ha annunciato una nuova linea d'abbigliamento ispirata alla famosa sit-com, scatenando subito il delirio dei fan.

Mentre aspettiamo novità su questo atteso progetto, tutte le stagioni di Willy, il Principe di Bel-Air è disponibile su Netflix mentre Will Smith è al cinema con il suo nuovo film - ne abbiamo parlato nella recensione di Gemini Man - una pellicola diretta da Ang Lee e distribuita da 20th Century Fox.