Willy, il principe di Bel-Air: addio a Floyd Roger Myers Jr., versione baby del personaggio di Will Smith

La famiglia di Floyd Roger Myers Jr. ha annunciato la prematura scomparsa dell'ex attore, a soli 42 anni. In una pagina di GoFundMe, i familiari hanno descritto la morte di Myers Jr. come improvvisa.

La scomparsa dell'attore ha scioccato non solo parenti e amici ma anche i fan che ricordavano l'attore nella fortunata sit-com anni '90 Willy, il principe di Bel-Air.

Il ricordo della famiglia di Floyd Roger Myers Jr.

La madre dell'attore, Renee Trice, ha raccontato a TMZ che il figlio è scomparso mercoledì mattina presto a causa di un attacco cardiaco mentre si trovava a casa nel Maryland, e specificando che l'ex attore aveva già avuti tre infarti negli ultimi tre anni.

La sorella di Myers Jr., Tyree Trice, ha scritto sui social: "Era un padre devoto, un fratello amorevole e un amico la cui gentilezza, risata e calore hanno toccato tutti quelli che ha incontrato. Tutti i fondi raccolti andranno a coprire le spese funerarie, a sostenere i suoi figli e ad aiutarci ad affrontare questo momento difficile mentre elaboriamo il lutto e ci adattiamo" ha concluso la sorella. Myers Jr. aveva quattro figli.

La carriera da attore di Floyd Roger Myers Jr.

Myers Jr. debuttò da bambino nel mondo dello spettacolo interpretando il personaggio principale di Will Smith nella versione infantile nel secondo episodio della terza stagione di Willy, il principe di Bel-Air.

Successivamente, aveva interpretato Marlon Jackson da bambino nella miniserie The Jacksons: An American Dream, al fianco di Angela Bassett, Vanessa Williams, Holly Robinson Peete e Billy Dee Williams.

Ritiratosi dalla carriera di attore nel 2000, Floyd Roger Myers Jr. co-fondò la Fellaship Men's Group, organizzazione no-profit dedicata alla salute mentale maschile: "La missione continuerà in tuo onore" si legge nel post dell'organizzazione da lui fondata negli anni successivi al suo ritiro dalle scene.