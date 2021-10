Will Smith: quale episodio di Willy, il Principe di Bel air è il più memorabile per l'attore?

Will Smith colpisce ancora: l'attore continua a rispondere alle domande dei fan sui social, questa volta raccontando qual è stato per lui l'episodio più memorabile di Willy, il Principe di Bel Air.

Durante il segmento di GQ Actually Me, che lo ha visto rispondere a diverse domande dei fan collegandosi in incognito sui vari social - avevamo ad esempio già scoperto quali sono secondo Will Smith i suoi film migliori e quelli peggiori -, Smith ha rivelato quale episodio della sit-com anni '90 che lo vedeva protagonista, Willy, il Principe di Bel Air, ricorda con maggiore trasporto.

La risposta è stata abbastanza immediata, e l'episodio menzionato è stato il 4x24 'Papa's Got a Brand New Excuse', nel quale Will riceveva l'ennesima delusione da parte del padre che non gli era mai stato accanto.

"Credo che l'episodio che più persone mi menzionano quando parlano con me dello show è quello in cui il padre di Will (interpretato da Ben Vereen) lo abbandona (di nuovo)" spiega Smith "Quell'episodio è stato davvero speciale per me. E con James Avery (lo Zio Phil, la vera figura paterna nella vita di Will) avevo questo rapporto davvero unico, molto simile a quello tra un padre e un figlio, sia sullo schermo che fuori dal set. E questo è l'aspetto più memorabile per me".

E voi, quale episodio di Willy, il Principe di Bel Air avete preferito?