Willow: lo showrunner svela che Val Kilmer ha dovuto rinunciare all'ultimo minuto a un'apparizione nella serie

Nella serie Willow, in arrivo su Disney+, poteva apparire anche Val Kilmer e a rivelarlo è stato lo showrunner Jonathan Kasdan.

L'attore è stato uno dei protagonisti del film cult con la parte di Madmartigan e gli sceneggiatori avevano previsto la presenza del personaggio nel progetto sequel, che debutta oggi 30 novembre sugli schermi di tutto il mondo.

Lo sceneggiatore, intervistato da Entertainment Weekly, ha ammesso che sperava di coinvolgere Val Kilmer nella serie Willow: "Volevamo realmente che venisse per far parte dello show. E Val voleva realmente uscire e far parte della serie. Mi ricordo di essere andato a trovarlo proprio dopo aver iniziato questo progetto per sfruttare lo slancio e ho detto 'Ascolta, stiamo facendo questo. E il mondo intero vuole il ritorno di Madmartigan'. E lui ha risposto 'Non quanto me'".

Una scena della serie Willow

Kasdan ha ricordato che, nonostante i problemi di salute, Kilmer era entusiasta: "Abbiamo iniziato a costruire la nostra prima stagione con l'intento che apparisse". In seguito è purtroppo arrivata la pandemia che ha creato una nuova serie di ostacoli che Kilmer non era stato costretto ad affrontare quando ha girato Top Gun: Maverick. La situazione ha quindi impedito alla star di lavorare alla serie: "Val ha sentito, purtroppo, che non poteva venire sul set. Abbiamo dovuto capire un modo per preservare la storia che volevamo raccontare con lui nel modo in cui potevamo".

Willow - La serie: Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amar Chadha-Patel a Lucca Comics & Games 2022

Kasdan ha infine ribadito: "Volevamo lasciare la porta aperta a ogni possibilità nel futuro e inoltre onorare il suo spirito. Abbiamo provato a farlo e a lavorare con lui in un modo che si percepisse la sua presenza e lo si sentisse, anche senza una sua apparizione".