Willow - La serie: Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amar Chadha-Patel a Lucca Comics & Games 2022

Willow - La serie, spin-off dell'omonimo e celebre film diretto da Ron Howard del 1988, arriverà a fine dicembre su Disney+ per la gioia di tutti quei nostalgici che sono cresciuti vedendo le eroiche gesta del bellissimo personaggio interpretato da Worwick Davis. Chiunque abbia compiuto i trent'anni non potrà non ricordarsi del contadino e aspirante stregone Willow Ufgood che, trovata una bambina nei pressi del suo villaggio, vedrà la sua vita tramutarsi in un vortice di guai e avventure.

Questa nuova produzione si propone di raccontare nuove storie e nuovi personaggi cresciuti con il mito di quelli della pellicola degli anni ottanta, in modo nuovo e più contemporaneo ma sempre con un occhio puntato su tutti quei fan che negli anni sono rimasti legati a questa avvincente storia. fantasy. A Lucca Comics & Games 2022 Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amar Chadha-Patel, interpreti di questa nuova produzione, prima di dedicarsi all'incontro con il pubblico, hanno raccontato ai giornalisti non solo la loro esperienza sul set ma anche cosa ha significato prendere parte ad un progetto che parte da così lontano, da un cult della cinematografia fantasy per ragazzi.

Una serie per nostalgici e non solo

Willow: un'immagine della serie

Gli attori più giovani presenti nel cast, molto probabilmente, non hanno vissuto il fenomeno Willow: Eryn Kellyman e Elle Bamber, 24 e 25 anni, hanno infatti raccontato di aver conosciuto il film solo da adulte, in particolare di averlo visto solo quando sono state confermate per i loro ruoli, rimanendone comunque colpite. Altro discorso, invece per Amar Chadha-Patel: l'attore ha parlato ridendo di come da piccolo ricordasse il film con effetto e un pizzico di paura. "Io ero vivo quando è uscito Willow. Ma tranquilli, non sono così vecchio, l'ho visto a sette anni e mi ricordo quanto mi facevano paura le scene dei maiali e dei draghi." A colpire gli attori è stata anche la presenza di Worwick Davis, tutti hanno ribadito quanto sia una persona scherzosa e divertente, lo stesso Chadha-Patel ha raccontato un aneddoto buffo avvenuto durante le riprese: " Lui è uno dei professionisti più affermati del Regno Unito, diverse volte mi guardava male dicendo che ero davvero troppo alto, ovviamente stava scherzando. In una scena in cui lo dovevo svegliare siamo stati almeno dieci minuti naso a naso, è stato divertentissimo."

Il mondo di Willow e la contemporaneità

Willow: Warwick Davis in una scena

Willow ha l'importante compito di riportare il mondo del film su schermo risultando, però, più moderna. Eryn Kellyman ha sottolineato questo aspetto, specialmente da una prospettiva femminile: "Willow porta nella realtà situazioni che accadono nel mondo ed è un mix di avventura e divertimento, ci sono quindi anche altri aspetti come l'azione. Le donne sono potentissime e non chiedono il permesso di esserlo, sono coraggiose, non damigelle in pericolo. Ho avuto tempo di sviluppare il mio personaggio con Jonathan Kasdan - creatore della serie - perché lei è forte, è un 'orfana ha un background complesso."

Una scena della serie Willow

I tre attori hanno tutti confermato quanto la vita sul set li abbia uniti, Eryn Kellyman ha detto: "In Willow siamo diventati decisamente troppo vicini, ma è bello perché si è creata una vera amicizia. C'è stato un mese di preparazione prima delle riprese in cui abbiamo potuto legare". Amar Chadha-Patel ha anche scherzato sulle difficoltà pratiche che hanno caratterizzato questa esperienza lavorativa: "Siamo stati forti, abbiamo affrontato diverse avversità insieme durante le riprese, compreso la macchina della pioggia, il fango e le lotte ma è stato divertentissimo."