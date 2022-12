Natale su Disney+: 11 film e serie per passare le feste in famiglia

L'offerta Disney+ per le nostre feste di Natale è più che mai ricca e variegata, per tutta la famiglia. Sono tante, infatti, le anime di Disney+: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Abbiamo scelto per voi 11 tra film e serie da non perdere.

"Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è, cos'è quel bianco intorno a me?". Questo canto risuona sulle immagini natalizie che in questi giorni stanno girando su tutte le televisioni. A cantarle, grazie a un montaggio studiato ad arte, è il cast di un musical perfetto: Jack Skeletron di Nightmare Before Christmas, Olaf di Frozen, la Giselle di Amy Adams danzante in Come per disincanto e un Homer Simpson ricoperto da palle di neve. E scorrono sullo schermo le immagini di Mamma ho perso l'aereo, della serie Hawkeye e di tanti altri prodotti, natalizi e non. È l'offerta Disney+ per le nostre feste di Natale. Un'offerta, inutile dirlo, più che mai ricca e variegata, per tutta la famiglia. Sono tante, infatti, le anime di Disney+: Walt Disney, Pixar, 20th Century Fox, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, il canale adulto. Perché, anche se a Natale torniamo tutti bambini, anche ai grandi, una volta messe a dormire le creaturine, va data la loro parte.

1. Strange World - Un mondo misterioso

Strange World - Un mondo misterioso: una scena del film

È la grande novità dei Walt Disney Animation Studios per questo Natale, il grande film d'animazione delle Feste del 2022. Strange World - Un mondo misterioso è un film che colpisce già per la sua idea di partenza: riprendere quel grande cinema d'avventura degli anni Quaranta e Cinquanta (e, se vogliamo, Ottanta), quel filo di emozione e stupore che da Viaggio al centro della terra arriva fino ai giorni nostri, a Jurassic Park e Avatar. Al centro della storia c'è il rapporto tra un padre e un figlio, ma si parla anche di ambiente ed ecologia. Strange World - Un mondo misterioso, allora, è un film che guarda con un occhio al passato e un occhio al futuro. E, con un occhio interiore, permette a tutti di guardarci anche dentro.

2. Amsterdam

Amsterdam: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, i protagonisti del nuovo film di David O. Russell

Come da consiglio, una volta visto Strange World con tutta la famiglia, mettete a letto i bambini e godetevi Amsterdam, il kolossal di David O. Russell, con un cast strepitoso in cui spiccano Christian Bale, Robert De Niro e Margot Robbie. È la storia un medico (Christian Bale), un'infermiera (Margot Robbie) e un avvocato (John David Washington), che si trovano legati dal dolore e da affinità elettive alla fine della Prima Guerra Mondiale, e trovano ad Amsterdam una sorta di paradiso, in cui dare vita a un sodalizio tra Jules et Jim e The Dreamers. Tornati a New York, e accusati di un delitto, si trovano a sventare un complotto ben più inquietante. Russell inquadra spesso di suoi personaggi dal basso verso l'alto, dando loro un senso di alterità, di imponenza, e li illumina di una luce dorata, come se fossero usciti da una rivista patinata d'altri tempi. È un regista che sa spingere gli attori oltre i propri limiti, a tirare fuori una recitazione sopra le righe ma non troppo, in modo da farli suonare un tono sopra, rendendo il tutto straniante, potente, ad effetto.

Amsterdam: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington in una scena del film

3. Nuovo Santa Clause Cercasi

Nuovo Santa Clause Cercasi: Tim Allen in una scena della serie

Una delle tendenze dei film natalizi è quella di far vedere Babbo Natale in vesti nuove, inedite, non tradizionali. Nella nuova serie Disney+ Nuovo Santa Clause Cercasi, il protagonista è Scott, un uomo che è stato Babbo Natale per quasi trent'anni. Ma la popolarità del Natale è in declino, e con essa diminuisce anche la sua magia natalizia. Scott fatica a tenere il passo con le esigenze del lavoro e a essere presente per la sua famiglia, così ha l'idea di dimettersi dalla carica di Babbo Natale e di trovare un successore. Nuovo Santa Clause Cercasi è interpretata da Tim Allen, nei panni di Scott Calvin/Santa Claus, ed Elizabeth Mitchell nei panni della moglie. Per vedere il Natale da un altro punto di vista.

4. Come per disincanto e vissero infelici e scontenti

Come per disincanto - E vissero infelici e scontenti: Amy Adams in un'inquadratura

Sia per grandi, che per piccini, per bambine cresciute con il mito delle principesse, e con i loro genitori che sicuramente amano Amy Adams e Patrick Dempsey, ecco Come per disincanto e vissero infelici e scontenti. È il sequel di Come d'incanto. Giselle (Amy Adams), la principessa del mondo dei cartoni che dalla sua Andalasia era stata catapultata nel mondo reale, a New York, ora si è trasferita fuori città con il suo principe. E il mondo delle fiabe l'ha raggiunta qui. Solo che, essendo legata a un uomo che aveva già una figlia, per lei sarebbe la... matrigna! E sappiamo come sono le matrigne nelle favole. Amy Adams in un doppio ruolo, la buona e la cattiva, è davvero bravissima. Ed è un motivo in più per vedere un film che ci parla di come i ruoli che ci vengono assegnati finiscano per fagocitarci e come sia difficile scappare. Il tutto nella perfetta confezione che gioca con gli stereotipi delle favole Disney per mostrarceli da un altro punto di vista.

Come per disincanto - E vissero infelici e scontenti: Amy Adams in una foto

5. Willow

Willow: Warwick Davis in una scena

Ma cosa sarebbero le feste in famiglia senza una bella serie fantasy? Willow è proprio quello che ci vuole. Garantisce lo storico film del 1988 di Ron Howard (qui in veste di produttore), diventato negli anni un piccolo cult. Dopo che, negli anni, il genere è cambiato, Willow ci riporta a quel fantasy degli anni Ottanta, leggero, scanzonato e un po' infantile, lontano delle atmosfere dark delle ultime serie del genere. Warwick Davis torna nel ruolo di Willow, e accanto a lui c'è un improbabile gruppo di eroi, una sorta di "compagnia dell'anello" in viaggio verso l'ignoto per sconfiggere le forze dell'oscurità che stanno tornando. Ancora una volta, forse, chi potrà salvare il mondo è quella bambina ormai cresciuta, Elora Danan. Dove sarà oggi? Willow è una serie senza tempo, che, vedrete, avrà in sé anche dei tocchi di attualità.

6. Frozen - Il regno di ghiaccio

Frozen: l'incantevole Elsa in una scena del film

Stavamo parlando di principesse? Eccole qui! Elsa e Anna, le protagoniste di Frozen, sono delle principesse che, nei sogni delle bambine di tutto il mondo, hanno quasi oscurato quelle dei classici cartoni di una volta. La storia è bellissima: la principessa Elsa è costrutta a vivere lontana da tutti per quella maledizione che la rende capace di congelare tutto quello che tocca, quando è emotivamente provata. Frozen - Il regno di ghiaccio (come il suo sequel, Frozen II - Il segreto di Arendelle) è un film da vedere e rivedere (chi ha delle bambine lo sa bene), per la tenerezza delle due protagoniste bambine, per il coraggio e la simpatia dei due personaggi adulti, per le atmosfere gelide delle terre del nord e per il "calore" (si fa per dire!) di personaggi come il pupazzo di neve Olaf e la renna Sven, personaggi di contorno eccezionali, come nella tradizione Disney. E poi le canzoni (da Oscar) come Let It Go. Se c'è un film d'animazione da vedere a Natale è questo.

Frozen: Kristoff con Olav, la renna Sven e Anna in una scena del film

7. Mamma, ho perso l'aereo

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

Classici di Natale cercasi: Mamma, ho perso l'aereo è uno di questi. È datato 1990 e ha già allietato svariate generazioni. Ora che è su Disney+ lo stanno scoprendo anche i giovanissimi, e anche loro lo adorano. Merito della scrittura e della confezione di un grande artigiano del cinema, quel John Hughes che aveva scritto le più belle commedie adolescenziali degli anni Ottanta e si dedicava al cinema per famiglie e bambini. Hughes è sceneggiatore e produttore del film, diretto da Chris Columbus, che vede in scena un bambino prodigio come Macaulay Culkin, nei panni di Kevin, ragazzino impavido e intelligente che, rimasto per sbaglio da solo a casa per Natale, mette a dura prova dei rapinatori (tra cui c'è uno spassoso Joe Pesci). Gag slapstick a perdifiato e atmosfera natalizia: è un film che va visto ogni Natale, non c'è dubbio.

8. Omicidio nel West End

Omicidio nel West End: Pearl Chanda, Adrien Brody in una scena del film

Torniamo a qualcosa più da adulti. Una delle tendenze del cinema recente, lo avrete notato, è la riscoperta del classico racconto "giallo". Che non è mai una semplice riproposizione, ma è sempre rilettura, gioco con gli stereotipi, metanarrazione. Il punto di riferimento è sempre lei, Agatha Christie, e Omicidio nel West End la omaggia creando una storia investigativa attorno a un teatro del West End di Londra, negli anni Cinquanta, dove sta andando in scena il suo Trappola per topi. Dietro le quinte avviene un omicidio. E così arrivano gli investigatori. Come spesso accade, il nuovo giallo è sempre confezionato con una grande ricostruzione scenografica e soprattutto un gran cast: qui ci sono Sam Rockwell, Saoirse Ronan e Adrien Brody. La frase "i gialli: visto uno li hai visti tutti" suona proprio autoironica e vuol fare vedere come oggi non sia facile fare un giallo che sia nuovo. Ma Omicidio nel West End, tra ironia e citazioni, ci riesce piuttosto bene.

Una scena del film Nightmare Before Christmas

9. Nightmare Before Christmas

Wallpaper del film Nightmare Before Christmas

Un vero e proprio capolavoro, firmato Tim Burton e Henry Selick, Nightmare Before Christmas racconta il mondo del Natale "al contrario", dal punto di vista di qualcuno - il re del regno di Halloween - che non lo ha mai conosciuto. E, in questo modo, lo vede con occhi nuovi e carichi di stupore. Pupazzi di plastilina realizzati per un perfetto film in stop motion, Jack Skeletron e Sally (come tutti gli altri comprimari) sono dei personaggi così belli e intensi da sembrare vivi. Un film per adulti che anche i bambini adorano, un musical dark e irriverente come ce ne sono pochi. A dare la voce a Jack, durante le canzoni, è Danny Elfman (Renato Zero nella versione italiana), mentre la voce di Sally è di Catherine O'Hara, che è anche la mamma di Kevin in Mamma, ho perso l'aereo. Un film dall'atmosfera unica, da vedere a Natale. E poi, ovviamente, ad Halloween.

10. Andor

Andor: un primo piano di Diego Luna

Vogliamo segnalarvi una serie che non è prettamente natalizia. Ma qualcosa che arriva dal mondo di Star Wars è sempre un regalo, come un giocattolo da scartare sotto l'albero. Andor è stato un piccolo caso: una serie dal mondo di Star Wars senza Jedi, senza la Forza e le spade laser. Ma la storia di un uomo comune, un ladro, che non ci sta a uniformarsi alle regole opprimenti dell'Impero. Il protagonista è Cassian Andor (Diego Luna), e la sua storia è un prequel di quel gioiello che è stato Rogue One: A Star Wars Story. Diversa dalle altre, con meno fronzoli, più asciutta e concreta, Andor è comunque puro Star Wars. E in quella galassia lontana lontana noi ci torniamo sempre volentieri.

Andor: Diego Luna in un'immagine della serie

11. Hawkeye

Hawkeye: Hailee Steinfeld e Jeremy Renner

Chiudiamo con un'altra serie. Non è nuova, ma è per ricordavi che su Disney+ è presente tutto l'universo Marvel. E poi perché, in quel mondo, è la serie natalizia per eccellenza. Hawkeye è un'operazione molto intelligente: ha preso uno degli eroi degli Avengers, l'Occhio di Falco di Jeremy Renner, arciere dalla mira infallibile, e lo ha portato a New York durante il Natale. Accanto a lui, una giovane erede, interpretata da Hailee Steinfeld, ormai destinata a diventare una grande star. In questo modo, il mondo degli Avengers è stato declinato in chiave teen e natalizia. Un piacere da vedere. O rivedere.