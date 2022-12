Willow avrebbe dovuto essere una serie tv fin dall'inizio, secondo Ron Howard

Con la sua uscita sul catalogo Disney+, questo 30 novembre, la nuova serie tv su Willow sta cercando di delineare una nuova strada che, ovviamente, attinge dal suo passato cinematografico reinterpretandolo in una chiave strutturale differente.

L'idea di portare sul piccolo schermo la storia è stata però presente nella mente dei realizzatori fin dagli anni '80, come emerge da nuove dichiarazioni.

Willow: Warwick Davis in una scena

In occasione del debutto in streaming,The Hollywood Reporter ha avuto modo di parlare di Willow con il team al lavoro sulla produzione, approfondendo le origini di questo nuovo progetto: "È un po' come tornare a casa", ha detto Roopesh Parekh. Il produttore esecutivo ha poi aggiunto: "Penso che l'amore, la passione e l'entusiasmo di Jon Kasdan siano stati fondamentali per far decollare l'intero show, portandolo fino a questo punto. Ha gravitato intorno all'intera faccenda negli ultimi quattro anni. Raccontare la nostra storia è stato il suo sogno".

Warwick Davis, che in Willow riprende il celebre ruolo che aveva anche nel film originale, ha quindi sottolineato: "Senza Jon, non avremmo una serie", ha aggiunto alle frasi di Parekh, "È un vero appassionato di Willow e capisce davvero cosa significhi per i fan".

Fra i produttori di Willow troviamo anche Ron Howard, regista dell'omonimo film del 1988, che in precedenza, ha diretto Solo: A Star Wars Story, scritto sempre da Kasdan. Durante la produzione del prequel di Han Solo lo sceneggiatore ha proposto per la prima volta l'idea di dare una seconda vita a Willow, immediatamente accettata del regista: "Ero molto eccitato perché si trattava di un'idea che mi ronzava in testa da tempo", ha spiegato Howard. Il regista ha aggiunto:"George Lucas ha sempre creduto che dovesse essere una serie tv. Si trattava di un sogno anche mio e suo, e quando Disney+ ha iniziato ad affermarsi come portale di streaming ho pensato che fosse giunto il momento di dar vita a questa visione. Jon Kasdan si è rivelato immediatamente perfetto per scriverlo, non era nostalgico o retrò ma ancora fedele alle radici della pellicola. Ha davvero un grande istinto creativo".

Willow: Ruby Cruz e Dempsey Bryk sull'ispirazione dal film e sul significato della serie Disney+

La serie tv riprende la trama 20 anni dopo gli eventi narrati nel film originale, quando lo stregone Willow Ufgood (Davis) che guida un gruppo di disadattati in una pericolosa missione di salvataggio per sconfiggere un male sconosciuto.