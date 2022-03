Will Forte e Lana Condor affiancano John Cena in Coyote vs. Acme, film sui Looney Tunes

Will Forte e Lana Condor si uniscono a John Cena nel cast umano di Coyote vs. Acme, film sui Looney Tunes che mescola animazione e live action.

La pellicola sarà diretta da Dave Green, che utilizzerà una sceneggiatura di Samy Burch. Il lungometraggio si ispirerà all'articolo umoristico Coyote v. Acme, scritto da Ian Frazier per il magazine The New Yorker.

Coyote vs. Acme è incentrato sul personaggio di Wile E. Coyote, che dopo i fallimenti causati dall'uso dei prodotti dell'ACME nel suo tentativo di catturare Roadrunner decide di assumere un avvocato e fare causa all'azienda. Il caso porta il protagonista a scontrarsi con l'ex capo del suo avvocato, interpretato da John Cena, ma una crescente amicizia tra l'uomo e il personaggio dei cartoni alimenta la loro determinazione a vincere.

Will Forte interpreterà l'avvocato di Wile E. Coyote. Deadline non ha specificato il ruolo di Lana Condor.

James Gunn, che ha diretto John Cena in The Suicide Squad e Peacemaker, sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Chris DeFaria.

Di recente Will Forte è tornato nei panni del suo personaggio storico del Saturday Night Live, MacGruber, nell'omonima serie Peacock. L'attore ha forti legami con il Warner Bros Animation Group, avendo recentemente doppiato Shaggy nel film di Scooby-Doo Scooby-Doo: A New Universe.

Lana Condor sarà a breve nel film New Line Moonshot, nel frattempo la possiamo apprezzare nella serie Netflix Boo Bitch, di cui è anche produttrice esecutiva.