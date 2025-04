Coyote vs. Acme uscirà nelle sale grazie a Will Forte: "Sono disposto a tutto per questo film"

Will Forte è al settimo cielo: dopo anni di battaglie, Coyote vs. Acme arriverà finalmente nelle sale grazie a Ketchup Entertainment. Il film, abbandonato da Warner Bros. per motivi fiscali, trova nuova vita. Forte, tra gratitudine e ironia, si dice pronto a tutto pur di promuovere questa pellicola che, secondo lui, merita di essere celebrata.

Una seconda possibilità per "Coyote vs. Acme"

Dopo un'odissea lunga e amara, Coyote vs. Acme si prepara finalmente a vedere la luce. Il film, completato nel 2022 ma poi accantonato da Warner Bros. per motivi fiscali, è stato salvato da Ketchup Entertainment, che ne curerà la distribuzione in sala. Forte, protagonista dell'ibrido tra live-action e animazione diretto da David Green e scritto dalla candidata all'Oscar Samy Burch, non ha nascosto la sua gioia. Intervistato da The Hollywood Reporter, Forte ha dichiarato: "Non ci sono parole per descrivere quanto sia grato. Non pensavo sarebbe mai successo, è arrivato dal nulla e sono al settimo cielo". Pronto a tutto per sostenere l'uscita, ha scherzato: "Promuoverò questo film fino allo sfinimento, ditemi cosa devo fare e io lo farò: salire in cima all'Everest? Ci vado". Accanto a lui, nel cast, anche John Cena e Lana Condor, con James Gunn tra i produttori e autori della storia.

Will forte sul set

Già nel 2024, tramite Instagram, Will Forte aveva espresso tutta la sua frustrazione: "Odio con tutto me stesso che abbiano cancellato questo film. È super divertente, visivamente mozzafiato, sincero, dolce ed emozionante in modo genuino". Ricordando la prima visione, aveva scritto: "Mentre scorrevano i titoli di coda, pensavo a quanto fossi fortunato a farne parte. Poi è arrivata la confusione, la frustrazione. Questo è il film che hanno deciso di non distribuire?".

Con toni ancora più diretti a MovieWeb, aveva commentato: "Il mio pensiero? È una fottuta stronzata. È un film così delizioso, meritava molto di più". E sebbene ammetta di non conoscere i meccanismi economici di Hollywood ("Non ne capisco un accidente"), Forte è certo di una cosa: Coyote vs. Acme è una piccola meraviglia che merita di essere vista.