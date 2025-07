Coyote vs. Acme avrà un panel al San Diego Comic-Con 2025

Il film cancellato da Warner Bros. avrà uno spazio dedicato in esclusiva nel corso del famoso evento globale in California.

A grande sorpresa, al San Diego Comic-Con è stata annunciata la presenza in un panel di Coyote vs. Acme, il film a tecnica mista di Ketchup Entertainment salvato dall'oblio dopo essere stato accantonato da Warner Bros.

The Wrap ha confermato che il film avrà un panel dedicato nella Hall H, e per i fan è sicuramente un'ottima notizia, soprattutto dopo essere rimasti particolarmente scottati dalla decisione di Warner Bros.

Le curiosità su Coyote vs. Acme

Diretta da Dave Green, la commedia in tecnica mista è stata co-sceneggiata anche da James Gunn. Wil E. Coyote, esasperato dai fallimenti dei prodotti Acme nella sua caccia a Beep Beep, assume un avvocato (Will Forte) per trascinare Acme Corporation in tribunale.

Will Forte in The Last Man on Earth

L'avversario sarà il suo ex capo, interpretato da John Cena. Will Forte è Kevin Avery, difensore del Coyote, John Cena è Buddy Crane, avvocato di Acme Corporation e Lana Condor è Paige Avery.

La lavorazione di Coyote vs. Acme

Ispirato all'articolo satirico del The New Yorker del 1990 di Ian Frazier, Coyote vs. Acme include una vasta presenza dei personaggi dei Looney Tunes, con un'animazione realizzata da DNEG e Duncan Studio per mantenere uno stile fedele ai classici.

Il film, dopo l'incredibile decisione di Warner Bros., ha ottenuto il pieno supporto di critica e addetti ai lavori; test screening entusiasti, tweet di Phil Lord e Chris Miller e dichiarazioni piene di affetto di uno dei suoi protagonisti Will Forte.

I personaggi dei Looney Tunees

Il budget stanziato è stato tra i 70 e i 72 milioni di dollari, e le riprese si sono svolte ad Albuquerque, in Nuovo Messico, tra marzo e maggio 2022.