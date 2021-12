MacGruber: Will Forte riunisce la gang nel nuovo trailer della serie

MacGruber è tornato. Peacock ha appena diffuso un nuovo trailer della serie comica in otto episodi, ambientata dieci anni dopo il lungometraggio passato da flop a culto grazie al passaparola dei fan.

La serie si apre con MacGruber (Will Forte) ancora in prigione per aver ucciso Dieter Von Cunth (Val Kilmer) alla fine del film. MacGruber si è dimostrato un "detenuto problematico", litigando con altri uomini nel cortile, ma quando il generale Barrett Fasoose (Lawrence Fishburne) ha bisogno di qualcuno per una "missione suicida", fa uscire MacGruber dalla prigione in modo da provare a salvare la situazione abbattendo il comandante di brigata Enos Queeth (Billy Zane). MacGruber riunisce la sua vecchia squadra - l'interesse amoroso Vicki St. Elmo (Kristen Wiig) e il braccio destro Dixon Piper (Ryan Phillipe) - per dargli una mano.

Come possiamo vedere dal trailer, MacGruber offre un mix di azione, commedia e grossolane sequenze erotiche promesse da MacGruber a Vicki. Nel cast dello show troviamo anche Sam Elliott nel ruolo di Perry, Joseph Lee Anderson in quello del maggiore Harold Kernst e Timothy V. Murphy come Constantine Bach. Mickey Rourke originariamente aveva firmato per la serie per interpretare Queeth, ma ha abbandonato il progetto.

In MacGruber, l'ultimo eroe americano e super patriota MacGruber è finalmente uscito dal carcere. La sua missione sarà sconfiggere un misterioso cattivo del suo passato: il brigadiere comandante Enos Queeth. Con il mondo intero nel mirino, MacGruber deve riunire la sua vecchia squadra, Vicki St. Elmo e Dixon Piper, per sconfiggere le forze del male.

MacGruber approderà negli USA, su Peacock, il 16 diicembre.