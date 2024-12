Will Ferrell a una partita di hockey vestito da Buddy, il protagonista di Elf, i video sono diventati virali

L'attore Will Ferrell ha preso l'originale decisione di vestirsi come Buddy, il protagonista della commedia Elf, per assistere a una partita di hockey.

Will Ferrell è apparso in versione Buddy, il protagonista del film Elf, ma non su un set cinematografico.

L'attore ha infatti assistito alla partita di hockey che ha visto contrapposte le squadre dei Los Angeles Kings e dei Philadelphia Flyers indossando il famosissimo costume usato per la commedia arrivata nei cinema nel 2003 e i video e le foto sono diventati virali sui social media.

Ferrell in versione Buddy

Elf, film diretto da Jon Favreau, ha debuttato nelle sale oltre 20 anni fa, diventando un vero e proprio cult e venendo apprezzato anche dalle nuove generazioni di spettatori.

Al centro della trama c'è un bambino che viene cresciuto dagli elfi di Babbo Natale e, ormai adulto, compie un viaggio a New York per incontrare il suo padre biologico (James Caan).

Nella serata di ieri Will Ferrell ha così sorpreso tutti i suoi fan indossando il costume di Buddy per assistere a una partita di hockey, essendo da tempo grande fan della squadra di Los Angeles.

Carrlyn Bathe, giornalista di FanDuel Sports Network, ha svelato durante la partita di aver parlato con 'Buddy', che le ha spiegato che è stata 'una stagione delle feste difficile' e non vedeva l'ora di assistere a una vittoria dei Kings.

Elf: il film continua a riscuotere successo, Will Ferrell: "Mi sento fortunato"

Nessun sequel per Elf

Elf ha incassato ben 220 milioni di dollari ai box office internazionali e, recentemente, Ferrell ha svelato di aver rifiutato l'offerta di recitare in un sequel della commedia. L'attore aveva spiegato che non era interessato a realizzare un secondo capitolo del film solo per guadagnare molti soldi: "Avrei dovuto promuoverlo in modo onesto, quindi avrei dovuto dire: 'Oh no, non è un buon film. Semplicemente non potevo rifiutare quella cifra'. E ho pensato: 'Posso realmente pronunciare quelle parole? Non penso di poterlo fare, quindi immagino di non poter realizzare il film".