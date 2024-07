Elf, Will Ferrell ricorda che una star del film continuava a ripetergli che non era divertente sul set

Elf è uscito nelle sale nel 2003 ed è entrato immediatamente nel pantheon dei classici film di Natale. L'interpretazione di Will Ferrell nei panni dell'elfo Buddy ha lanciato l'attore del Saturday Night Live tra le superstar della commedia, ma una delle star presenti con lui nel film non pensava che fosse davvero divertente quando erano sul set.

Il compianto James Caan interpretava il padre di Buddy, Walter, in Elf, e ha condiviso con Ferrell diverse scene nel corso del film. Secondo Ferrell, Caan non trovava divertente la sua interpretazione.

Durante un recente episodio del podcast MeSsy, condotto da Christina Applegate e Jamie-Lynn Sigler, Ferrell ha rivelato che Caan gli aveva detto in più occasioni che non era molto divertente.

"Con James Caan, che riposi in pace, ci siamo divertiti molto a lavorare a quel film", ha detto Ferrell. "Mi prendeva in giro. Mi piace fare dei pezzi, ma non sono sempre 'frizzante'. Tra una scena e l'altra, [Caan] mi diceva: 'Non ti capisco. Non sei divertente'. E io: 'Lo so. Non sono Robin Williams'. E lui: 'La gente mi chiede: "È divertente?'. E io: 'No, non è divertente'. Diceva tutto con amore, ma allo stesso tempo...".

Ferrell ha poi raccontato che Caan ha cambiato idea quando Elf è uscito nelle sale e ha potuto vedere il prodotto finale. L'attore ha spiegato nel podcast che Caan lo ha avvicinato dopo la proiezione della prima e si è complimentato per la sua comicità.

"Mi ha detto: 'Devo dirtelo: Pensavo che tutto quello che stavi facendo durante le riprese fosse troppo esagerato. Ora che l'ho visto nel film, penso sia geniale'", ha aggiunto Ferrell. "Ma mi piace pensare che per tutto il tempo non stesse recitando. Era veramente infastidito da me. Diceva: 'Questo tizio può chiudere quella cazzo di bocca? Gesù". L'ho fatto letteralmente impazzire in quel film, comportandomi come un ragazzino. Ma è stata la cosa più divertente, lui che esce dal cinema scuotendo la testa e dicendo 'è geniale'".

Come ha notato Ferrell, i sentimenti di Caan nei confronti della commedia hanno probabilmente agevolato le riprese di Elf. Walter trascorre gran parte del film completamente stufo di Buddy, non sapendo mai bene cosa fare con lui e non trovandolo mai divertente. Il fatto che Caan si sentisse davvero così nei confronti di Ferrell ha portato il personaggio a un nuovo livello.